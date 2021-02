Benjamin Biolay, grand favori des Victoires de la musique 2021

En France, alors que les salles de concert sont toujours désespérément fermées pour cause de pandémie, les Victoires de la musique sont décernées ce vendredi 12 février au soir sans public, à la Seine Musicale, à Boulogne, près de Paris. Les conséquences de la crise sanitaire sont bien visibles, si on regarde le détail de la compétition. Une compétition d’où émerge un favori : Benjamin Biolay.

Publicité Lire la suite

On l’imagine immense, la peine des artistes, de ne pas avoir pu monter sur scène en 2020. Conséquence logique, les catégories « Révélation scène » et « Meilleur spectacle vivant » passent à la trappe pour la cérémonie de ce soir. Parmi les rescapés, Benjamin Biolay est nommé trois fois : Meilleur artiste masculin, Meilleur album, Meilleure chanson. Il est talonné par Gaël Faya avec Lundi méchant et Grand Corps Malade pour Mesdames.

Parmi les artistes féminines, justement le jury professionnel doit départager Suzane, Pomme et Aya Nakamura. Le vote du public désignera la meilleure chanson où figure -On l’imagine immense, la peine des artistes, de ne pas avoir pu monter sur scène en 2020. Conséquence logique, les catégories « Révélation scène » et « Meilleur spectacle vivant » passent à la trappe pour la cérémonie de ce soir. Parmi les rescapés, Benjamin Biolay est nommé trois fois : Meilleur artiste masculin, Meilleur album, Meilleure chanson. Il est talonné par Gaël Faya avec Lundi méchant et Grand Corps Malade pour Mesdames.

Parmi les artistes féminines, justement le jury professionnel doit départager Suzane, Pomme et Aya Nakamura. Le vote du public désignera la meilleure chanson où figure - outre Grand Corps Malade et Benjamin Biolay - Michel Jonasz pour La Maison de Retraite, Camelia Jordana avec Facile et Yseult pour Corps.

Dans une toute nouvelle catégorie, on connait déjà le vainqueur. Gradur remporte le Victoire du titre le plus écouté en ligne avec Ne reviens pas :101 millions d’écoutes en 2020. Visiblement, le rap a profité des confinements.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne