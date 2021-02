La Fashion Week de Milan met cinq stylistes africains à l’honneur

Une création du styliste d’origine sénégalaise, Mokodu Fall, membre du collectif « Black Lives Matter in Italian Fashion », lors de la Fashion Week de Milan, le 24 février 2021. MIGUEL MEDINA AFP

Le grand rendez-vous de la mode féminine a ouvert le 24 février son édition 2021 en mode virtuel, pandémie oblige. 68 défilés, 65 présentations et de nombreux événements vont se tenir toute la semaine. Le coup d'envoi de la Fashion Week féminine de Milan a été donné avec « We are made in Italy », avec cinq stylistes africains à l'honneur !