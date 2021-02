Philippe Jaccottet, l’héritage de l’un des grands poètes de langue française

Le poète suisse Philippe Jaccottet, ici en 1987, est décédé dans la nuit du 24 au 25 février 2021, à l’âge de 95 ans. AFP - PASCAL GEORGE

Texte par : Isabelle Chenu

Le poète, traducteur et critique littéraire suisse Philippe Jaccottet, lauréat de nombreux prix dont le Goncourt de la poésie en 2003, est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 95 ans, à Grignan, dans le sud de la France. C’est là où il avait passé l'essentiel de sa vie. Il était l'un des grands poètes de langue française, un des plus lus, étudiés et traduits dans le monde entier.