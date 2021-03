Cinéma: «Salut, Maman» de Jia Ling, la nostalgie de la Chine des années 80

L'affiche du film chinois «Salut, Maman» (Hi, Mom) de la réalisatrice Jia Ling, sur le mur d'un cinéma de Pékin, le 20 février 2021. AFP - GREG BAKER

Texte par : Stéphane Lagarde

Le film a fait un tabac sur les écrans chinois pendant les vacances du Nouvel an lunaire. Salut Maman (Hi Mom en anglais, Nihao, Li Huanying en mandarin) de la cinéaste et comédienne Jia Ling raconte l’histoire d’une femme voyageant dans le temps pour rencontrer sa mère jeune sans enfant et pour se trouver un meilleur père. Plus de 3,6 milliards de yuans (450 millions d’euros) de recettes au box-office pour une comédie romantique qui surfe sur la nostalgie des années 1980.