Golden Globes: «Nomadland» et «Borat 2» récompensés, hommage à feu Chadwick Boseman

Les Golden Globes se sont terminés. Sans star dans la salle, pandémie oblige, la presse étrangère d'Hollywood a récompensé les séries Netflix The Crown et Le Jeu de la dame dans la catégorie télévision. Pour les films, le palmarès a aussi été l'occasion de célébrer les plateformes de streaming en cette année si particulière de pandémie pendant laquelle les salles de cinéma sont restées closes.

La Sino-Américaine Chloé Zhao, 38 ans, a vécu une soirée mémorable. Avant de recevoir le Golden Globe le plus prestigieux, celui du meilleur film dramatique pour Nomadland, elle est devenue la première femme depuis Barbra Streisand il y a près de quarante ans (en 1984 !) récompensée dans la catégorie Réalisation, rapporte avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat.

« Pour moi, Nomadland est un pèlerinage à travers le deuil et la guérison. Alors à tous ceux qui ont fait ce beau voyage, c'est pour vous. » Nomadland, film diffusé par Hulu, une plateforme rivale de Netflix aux Etats-Unis, raconte la vie de ces travailleurs nomades, ces Américains qui vivent parfois aux marges de la société, sillonnant les Etats-Unis dans leurs fourgons, en quête d'un travail ou d'une autre vie.

Séquence émotion : l'hommage à Chadwick Boseman

La plateforme Amazon Prime a aussi eu le droit à son heure de gloire grâce à Borat 2, désignée meilleure comédie et son interprète, le Britannique Sasha Baron Cohen, a été sacré meilleur acteur comme pour le premier Borat il y a quatorze ans. « Attendez ! Donald Trump conteste le résultat. Il dit que des gens morts ont voté ! », a lancé le comédien en recevant son prix.

Le moment fort de la soirée restera le Golden Globe du meilleur acteur dramatique remis à Chadwick Boseman pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey du réalisateur George C. Wolfe. Le comédien est décédé il y a six mois. C’est son épouse qui a accepté le prix en son nom. « Je n'ai pas ses mots... Mais il faut saisir tous les moments pour célébrer ceux que nous aimons », a t-elle déclaré, au bord des larmes. Ce rôle fut le dernier de Chadwick Boseman décédé d'un cancer en août 2020. Il y incarne un trompettiste maudit dans le Chicago des années 1920.

Le palmarès

Meilleur film dramatique: Nomadland

Meilleure comédie ou film musical: Borat 2

Meilleure réalisatrice: Chloé Zhao pour Nomadland

Meilleure actrice dans un film dramatique: Andra Day dans Billie Holiday, une affaire d'Etat

Meilleur acteur dans un film dramatique: Chadwick Boseman dans Le Blues de Ma Rainey

Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical: Rosamund Pike dans I Care a Lot

Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical: Sacha Baron Cohen dans Borat 2

Meilleure actrice dans un second rôle: Jodie Foster dans Désigné Coupable

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

Meilleur scénario: Aaron Sorkin pour Les Sept de Chicago

Meilleur film en langue étrangère: Minari

Meilleur film d'animation: Soul

Meilleure série musicale ou comédie: Schitt's Creek

Meilleure série dramatique: The Crown

Meilleure mini-série ou téléfilm: The Queen's Gambit

