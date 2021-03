Sydney démarre son 32e Festival du film français après avoir le contrôle du Covid-19

Grâce à la stratégie très stricte de « zéro cas de Covid-19 », les salles de cinéma sont ouvertes en Australie et des festivals peuvent avoir lieu. Mardi 2 mars au soir, s’est ouverte la 32e édition du French Film Festival à Sydney. Pas moins d’une dizaine de films français y sont diffusés en première mondiale, leur sortie en France ayant été décalée en raison de la fermeture des cinémas.

Avec notre correspondant à Sydney,Grégory Plesse

Un concert et du champagne pour l’ouverture du Festival du film français à Sydney. Les salles de cinéma d’Australie ont rouvert au public depuis des mois. Mais les présents mardi soir pour l’occasion ont malgré tout bien conscience qu’à l’ère du Covid-19, c’est devenu un privilège rare.

« On sait qu’on a beaucoup de chance de pouvoir vivre quasiment normalement en Australie et on pense beaucoup à nos proches en France qui n’ont pas cette chance, malheureusement », résume Elsa, venue en spectatrice.

Faute de pouvoir être montré au public en France, la sortie des nombreux films a été décalée. Et paradoxalement, c’est donc en Australie qu’une dizaine de films français vont être diffusés en première mondiale.

Philippe Ostermann, le directeur de l’Alliance Française de Sydney, qui organise le festival, est bien entendu ravi : « On va avoir la première mondiale en sortie cinéma d’Aline, le biopic de Céline Dion, on va également avoir Délicieux. C’est effectivement magnifique pour nous. »

Un honneur totalement mérité pour le public australien, très friand de cinéma français. Le festival du film français en Australie est d’ailleurs le plus populaire au monde : cette année, plus de 200 000 spectateurs sont attendus.

