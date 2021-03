Berlinale: l’Israélien Nadav Lapid remporte l’Ours d’or 2021

On connaît depuis ce vendredi 5 mars le nom du cinéaste qui a succédé à l'Iranien Mohammad Rasoulof : le réalisateur israélien Nadav Lapid pour « Bad Luck Banging or Loony Porn ». La Berlinale, qui a tenu sa 71e édition en ligne, réduite et sans stars pour cause de pandémie, s'est en effet achevée avec un palmarès en bonne et due forme.

Après cinq jours de présentation des films via internet, la cérémonie de clôture a eu lieu via une vidéo sur internet. La forme du palmarès est inédite : nulle cérémonie dans un palais des festivals, mais un délégué général qui fait face à un écran sur lequel s’affiche une mosaïque où apparaissent les membres du jury, des cinéastes tous déjà récipiendaires d’un Ours d’or…

C’est l’Israélien Nadav Lapid, membre du jury, qui a dévoilé le grand gagnant de la Berlinale 2021. C’est donc le Roumain Radu Jude qui reçoit l’Ours d’or pour Bad Luck Banging or Loony Porn, un film bien dans l’air du temps, sur une vidéo porno devenue virale. Tournée pendant la pandémie, cette œuvre d’un misanthrope montre tous les personnages dûment masqués, et explore les thèmes du jugement public, de l’intimité et de l’hypocrisie des milieux bourgeois à l’ère des réseaux sociaux.

Autre nouveauté du festival allemand cette année : deux prix d’interprétation non genrés ont été décernés. Et ce sont deux femmes qui sont consacrées : l’Allemande Maren Eggert pour son premier rôle dans I’m your man, et la Hongroise Lilla Kizlinger, Meilleur second rôle dans Forest.

Évidemment, nul glamour ou émotion dans cette annonce de prix. Mais les cinéastes récompensés, les membres du jury, et surtout le public ont rendez-vous en juin prochain pour les projections des films primés.

