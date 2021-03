Véronique Le Bris honore «100 grands films de réalisatrices»

Chaque 8 mars sont rappelés les droits des femmes, le chemin parcouru, les combats encore à mener pour que la moitié de l'humanité ait la place et la reconnaissance qui lui reviennent. Le monde du cinéma n'échappe pas aux discriminations. C'est même un milieu exemplaire, là d'où est parti le mouvement #MeToo de libération de la parole des femmes. En France n'existait pas d'anthologie de films réalisés par des femmes. Le livre « 100 grands films de réalisatrices » comble ce vide, sélectionnant parmi des centaines d'œuvres les plus emblématiques, dès débuts du cinéma en 1896 à nos jours.

En 2018, six ans après la polémique sur l'absence totale de réalisatrices en compétition à Cannes, 82 femmes montaient les marches emmenées par Agnès Varda. « 82, c’est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle au Festival de Cannes. » Agnès Varda réussit à se faire une place dans le 7e art. Elle, la réalisatrice la plus primée, mais qui se souvient d'Alice Guy ?

Ce fut pourtant une pionnière, la première femme de l'histoire du cinéma, réalisant des centaines de films pour la Gaumont avant de traverser l'Atlantique et de faire fortune aux États-Unis. D'Alice Guy à Mati Diop en passant par Agnès Varda, Moufida Tlatli ou Jane Campion, une anthologie fait le tour de 100 grands films de réalisatrices...

« On a du mal avec l’histoire, explique la journaliste Véronique Le Bris. Déjà avec la première femme, on a du mal. On peut se demander... Si on voulait l’honorer, c’est quand même assez facile. Vous demandez à n’importe qui dans la rue de citer des réalisatrices. Quelqu’un un peu âgé va vous dire : oui, je connais Agnès Varda, et les plus jeunes citent Céline Sciamma. »

L'anthologie de Véronique Le Bris comble un vide et permettra de citer bien d'autres femmes cinéastes. La chaîne Arte, qui coédite le livre, consacre une programmation spéciale à certains des films cités, sur son canal hertzien et sa plateforme de vidéo à la demande.

