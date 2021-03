Cinéma: Une nouvelle ère pour les César?

Malgré l’épidémie et la fermeture des salles, les professionnels du cinéma français se serrent les coudes pour assurer leur grande fête annuelle. C’est donc ce vendredi 12 mars au soir que se tiendra la 46e édition des César à l’Olympia, à Paris.

Une cérémonie repoussée de quinze jours par rapport à la date prévue, car, traditionnellement, les César se tiennent fin février. Après la crise qui a secoué la précédente édition, c’est peu de dire que cette cérémonie aura valeur de test.

Très attendue par la profession, cette cérémonie sera aussi celle d’une nouvelle ère pour les César. L’an dernier, à l’approche de la remise des prix 2020, sa direction a en effet explosé en plein vol minée par l’entre soi et l’opacité… Tandis que pleuvaient les critiques sur la présence de J’accuse, le film de Roman Polanski, l’un des grands favoris de la cérémonie, alors même que son réalisateur est accusé de plusieurs viols. Sans oublier bien sûr une cérémonie marquée par le départ fracassant de l’actrice Adèle Haenel, au moment de la remise du César du Meilleur réalisateur précisément à Polanski.

Transparence et parité

La nouvelle direction, sous l’égide de l’ex-directrice d’ARTE, Véronique Cayla, et du cinéaste Eric Toledano, a tout revu : une Académie largement remaniée, dont Roman Polanski ne fait plus partie, et un objectif répété comme un mantra : transparence et parité.

En raison de la crise sanitaire, la fête se tiendra sans public. Cent trente personnes seulement garniront les fauteuils : les nommés bien sûr, ainsi que ceux désignés pour remettre les statuettes aux lauréats.

Malgré tout, la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, a promis une soirée joyeuse, conviviale, pertinente, énergique et sexy.

