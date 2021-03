Lancement du premier Dictionnaire des francophones

Le Dictionnaire des francophones, premier du genre, a été lancé mardi 16 mars à l'occasion de la Semaine de la Francophonie. C'est suite à une commande du président français Emmanuel Macron que ce dictionnaire en ligne voit le jour. Il est élaboré par un conseil scientifique d'universitaires de plusieurs pays francophones.

Publicité Lire la suite

Les 300 000 francophones à travers le monde ont maintenant leur dictionnaire qui recense près de 600 000 termes et expressions. Quelques exemples cités par Paul de Sinety, délégué général à la langue française au ministère de la Culture : « girafer », en Afrique occidentale, cela veut dire « copier » quand on est à l’école ; « soulaison », à la Réunion, c’est l’« ivresse »…

Il y a aussi « baisser les pieds », qui veut dire « se décourager » au Sénégal, alors qu'en France on dit « baisser les bras ». Et dès hier, un nouveau mot a intégré le dictionnaire, suggéré par Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la Francophonie. Il s'agit du verbe « techniquer », utilisé au Rwanda, soit « trouver une solution avec peu de moyens ». Car ce dictionnaire est évolutif et participatif.

« Chaque utilisateur aura le loisir de proposer des termes ou des expressions, remarque Paul de Sinety. Et après avoir été validés par le conseil scientifique que coordonne l’éminent linguiste Bernard Cerquiglini aux côtés duquel travaillent plus de 15 universitaires du monde entier des espaces de la Francophonie, à partir du moment où ces termes ou expressions auront été validés, ils pourront figurer en libre accès dans ce dictionnaire des francophones ».

► Le Dictionnaire des francophones est téléchargeable et accessible gratuitement.

► À lire aussi : «Imaginécole» une plateforme éducative pour 6,6 millions d'élèves francophones en Afrique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne