«Allen v. Farrow», documentaire fleuve accablant pour Woody Allen

Dans une série exclusive en 4 épisodes produite par HBO et diffusée sur la plateforme OCS, un documentaire de 4 heures vient apporter des éléments nouveaux au dossier qui empoisonne les relations entre Woody Allen et Mia Farrow, son ex-compagne. Allen v. Farrow revient sur les accusations d'inceste visant le cinéaste américain La série documentaire, qui a nécessité 3 ans d’enquete, a été menée par deux cineastes fins connaisseurs du sujet, Kirby Dick et Amy Ziering. Elle recueille les témoignages accablants de la fille et de l'ex-compagne du réalisateur.

Qu’est-ce qui est le plus fascinant à voir dans les quatre heures que dure Allen v. Farrow ? Plonger dans l’intimité d’un couple de stars ? Partager leurs vacances sous le soleil des Tropiques ou dans la maison de campagne de Mia Farrow ? Voir les photos d’un Woody Allen épanoui tenant dans ses bras sa fille adoptive Dylan ?

La série documentaire enquête sur les deux épisodes les plus douloureux de cette histoire. D’une part, la liaison de Woody Allen avec Soon Yi, la fille adoptive de sa compagne, de 35 ans sa cadette, liaison étalée au grand jour des tabloïds en 1992. D’autre part, les accusations portées par Mia Farrow un an plus tard, selon lesquelles le cinéaste se serait livré à des attouchements sexuels sur sa fille Dylan alors âgée de 7 ans.

Quantité de documents jamais montrés

La série est à charge, Woody Alen ayant refusé de s’exprimer. Elle est néanmoins passionnante, car elle s’appuie sur une quantité inouïe de documents et jamais montrés. Elle ébranle un certain nombre de certitudes, et s’avère en fin de compte dévastatrice pour Woody Allen, montrant un homme froid, vengeur et determiné, là où on l’imaginait poète, naïf et distrait. Surtout, elle permet de mesurer le chemin immense parcouru depuis trente ans dans les affaires de pédocriminalité.

