Appel à candidatures pour le Prix RFI Théâtre 2021

Tirades ou dialogues… À vous d’écrire ! Pour faire entendre votre voix, vos histoires, faire vivre et voyager vos personnages dans le monde francophone, il n'y a qu'une seule adresse : prix.theatre@rfi.fr. L'appel à candidatures de la huitième édition du Prix RFI Théâtre commence ce samedi 20 mars, Journée internationale de la francophonie. Autrices et auteurs de théâtre francophones, vous avez cinq semaines pour inventer, affiner, peaufiner, ajuster vos textes avant la date limite du 25 avril 2021, à minuit.

En ces temps de pandémie et de rétrécissement du monde où les déplacements sont limités, les textes, eux, peuvent voyager. Comédies, tragédies, drames, avec ou sans Covid-19, avec lyrisme ou âpreté, monologues ou pièces polyphoniques. À quoi ressemblera cette édition 2021 ? Ce sont les autrices et les auteurs qui le diront. Tous les genres théâtraux sont possibles. Seul compte la qualité de la dramaturgie et le style.

D'ordinaire, presque deux cents textes arrivent chaque année et c'est chaque fois un émerveillement de savoir que de toutes les villes de la planète, des femmes et des hommes écrivent le monde, leur société, les colères et leurs émotions dans des formes théâtrales, c'est-à-dire dans une adresse au public.

Avec le cycle de lectures du Festival d’Avignon Ça va, ça va le monde ! et avec le Prix Théâtre, RFI est engagé depuis plusieurs années dans la découverte et la mise en lumière de nouveaux talents de l'écriture dramatique. Et force est de constater que les lauréates et lauréats de ce prix ont toutes, tous, évoqué une aventure humaine et artistique essentielle dans leur parcours. Tous sont lus, certains sont joués, d’autres publiés, mais chacun et chacune a multiplié les rencontres de travail lors des résidences proposées et des invitations dans les festivals et maisons de théâtre.

Ce prix permet d’être entendu sur les ondes de RFI dans le cadre du cycle de lectures de Ça va, ça va le monde !, enregistré au Festival d’Avignon. Mais tous les partenaires fidèles de ce prix permettent au lauréat ou à la lauréate de bénéficier de temps de travail, que ce soit à la Villa Ndar à Saint-Louis du Sénégal, à la Maison des auteurs de Limoges ou au CDN Normandie-Rouen, d’un accompagnement dramaturgique avec Théâtre Ouvert et du soutien sans faille de la SACD et de l’Institut français.

Comme d'habitude, le prix est ouvert aux auteurs et autrices nés et vivant en Afrique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien ou encore au Proche-Orient. Pour prendre en compte les situations politiques locales, l’appel à écriture est aussi ouvert aux ressortissants des pays des zones précitées, vivant en France depuis moins de quatre ans et titulaires d’une carte de résident ou d’un statut de réfugié politique.

Vous avez jusqu’au dimanche 25 avril minuit pour nous envoyer votre texte. Pour participer, les autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans et envoyer un texte en français comportant un minimum de 15 pages numérotées - ce qui est beaucoup plus facile à lire pour le comité de lecture.

Calendrier du prix

Pour pouvoir être sélectionnés, les textes devront être reçus avant le dimanche 25 avril 2021, minuit. La date et l’heure du mail faisant foi, à l’adresse suivante : prix.theatre@rfi.fr. Il vous faut impérativement remplir et joindre à votre texte la fiche d’inscription. Les deux éléments doivent être automatiquement envoyés ensemble.

Le comité de lecture sélectionnera douze ou treize textes au maximum et qui seront soumis à un jury. Celui-ci est en cours de composition, mais il comprendra comme chaque année les représentants des partenaires, mais aussi des personnalités qualifiées, comédiens, metteurs en scène, écrivains ou éditeurs, et se réunira début septembre. Le Prix RFI Théâtre sera remis le 26 septembre à Limoges, dans le cadre du festival Zébrures d'automne, organisé par Les Francophonies - Des écritures à la scène.

Suspense. Qui succédera à Julien Mabiala Bissila, Hala Moughanie, Hakim Bah, Édouard Elvis Bvouma, Sedjro Giovanni Houansou et Valérie Cachard et Souleymane Bah ? Les jeux sont ouverts, mais à ce jour, rien ni personne ne peut dire qui l'emportera. Certains ont été présélectionnés plusieurs fois avant de décrocher le prix, d'autres ont gagné dès la première fois. Dans tous les cas, c'étaient des beaux textes et la suite a révélé que leurs auteurs et autrices étaient tous et toutes des personnalités formidables et généreuses, nouant entre elles des affinités et complicités littéraires.

Le Prix RFI Théâtre est organisé en partenariat avec l’Institut français, l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal, le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, la SACD, Les Francophonies – Des écritures à la scène et le Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines.

