Webradio éphémère des Médias francophones publics pour la journée de la Francophonie

En partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les Médias francophones publics (MFP) vous proposent une webradio spéciale pour fêter les cultures francophones dans toute leur diversité. Une sélection de programmes emblématiques des radios membres, mais aussi de coproductions réalisées sous l'égide des MFP, à écouter le 20 mars sur le site lesmediasfrancophones.org, ainsi que sur le site spécial de l'OIF et les plateformes des médias participants.

Publicité Lire la suite

Les médias partenaires : Radio France (France Inter, France Culture), la Radio Télévision Suisse (RTS La 1ère),la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF La Première), RadioCanada (ICI Radio-Canada Première), France Médias Monde (Radio France Internationale), France Télévisions (le réseau Outre-Mer La 1ère) et ARTE (ARTE Radio).

MFP : Webradio éphémère 2021

► Liste des programmes diffusés (dans l'ordre de passage), à partir de 0H00 (heure de Paris), le 20 mars 2021.

RTBF (La Première) – « La Nuit des écrivains 2020 : une sélection des meilleurs moments ». Malgré le confinement, la 4e édition de La Nuit des écrivains a bien eu lieu en novembre dernier. Elle n’a pas pu malheureusement se dérouler comme espéré en public. Mais Myriam Leroy et Pascal Claude ont réinventé cette nuit... Avec Alexandre Jardin, Lisette Lombé, Nicolas Mathieu, Vanessa Springora, Mehdi Meklat et Nathalie Skowronek. (Diffusé le 14 novembre 2020) [53’25]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Daho fan de pop : Divinités punk (4/9) ». En 2018, les radios généralistes des MFP consacraient leur grande série estivale aux presque quarante ans de carrière d'Étienne Daho. Parmi les rencontres fondatrices évoquées dans cet épisode : les Stinky Toys. Alors qu'il ne chante pas encore, Etienne Daho s’ingénie à faire venir son groupe fétiche à Rennes afin de le voir sur scène... Une série documentaire coproduite par France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première etRFI. (Première diffusion : été 2018) [1h]

RTS(La 1ère) – « Vacarme : Suisse-France. Des Gaulois chez les Helvètes (1/5) ». Chaque année, plus de 3 500 Françaises et Français s'installent en Suisse. Recrutés en France par des chasseurs de têtes, mutés ou aventuriers en quête de nouvelles expériences, ils ne connaissent souvent que peu de chose de leur nouveau pays. Comment s'intégrer dans un pays si proche culturellement et si différent à la fois ? Rencontre avec ces nouveaux expats. Un reportage de Katia Bitsch. (Diffusé le 23 novembre 2020) [25’26]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (1/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda représente l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

RADIO FRANCE (FRANCE CULTURE) ET RADIO-CANADA (OHDIO) – « French Connection (1/4) : Devenir riche à craquer, en passant par Montréal ». Des années 1950 aux années 1970 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L'alliance de diverses organisations criminelles et d'un nombre incroyable de trafiquants français, canadiens et américains a abouti à la mise en place de ce réseau mythique aujourd'hui connu sous le nom de « French Connection ». Stéphane Berthomet en retrace l'histoire dans ce premier balado/podcast coproduit par Radio France et Radio-Canada. Réalisation : Cédric Chabuel. (Mise en ligne : novembre 2020) [31'45]

ARTE (ARTE Radio) – « Bookmakers. Dany Laferrière : L’énigme de l’arrivée (1/3) ». C’est l’histoire d’un marmot des Caraïbes aux genoux maigres et « pointus » qui réussit peu à peu à « faire disparaître l’argent », à voyager et à « traverser le monde en sifflotant ». D’un jeune Haïtien qui, fuyant la dictature de Francois « Papa Doc » Duvalier, débarque sans papiers à Montréal en 1976 et, près de quarante plus tard, accède au statut d’Immortel en devenant le second écrivain noir à rejoindre le cénacle de l’Académie francaise. Une création de Richard Gaitet / prise de son, montage : Sara Monimart. (Mise en ligne le 18 novembre 2020) [40'00]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Ultramarins : comment faire revenir les jeunes au pays ». Les habitants de cette France d’Outre-mer se sentent parfois délaissés, exclus, exploités aussi, mal compris ou encore mal pris en compte. Avec Ultramarins, nous vous invitons à décentrer le regard pour observer le monde depuis le point de vue ou les points de vue ultramarins. Avec Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique ; Mélanie Luce, présidente de l'Unef ; Yann Céranton, président de l'association Alé Vini ; Lindsay Gopal, président de l'association Réunionnais de retour au pays. Une émission proposée et présentée par Thierry Belmont et Serge Massau. (Diffusé le 17 février 2021) [54’54]

RTBF (La Première) – « Des Belges bien barrés : Amélie Nothomb ». Les artistes qui acceptent de se confier au micro de Jean-Marc Panis sont belges et ils sont plutôt « bien barrés ». « Belges bien barrés », BBB donc. Parmi eux : le chanteur Sharko, le couple Laurence Bibot/Marka, Philippe Geluck, le réalisateur Nabil Ben Yadir, l'auteur de BD Bernard Yslaire ou encore... Amélie Nothomb. (Diffusé le 18 juillet 2020) [36’17]

RTS (La 1ère) – « Vacarme : Suisse-France. Ma plus belle histoire d'humour, c'est vous (2/5) ». Les Suisses ont beau aimer critiquer leur voisin, il n'en reste pas moins que Paris, capitale de la francophonie, reste pour de nombreux artistes suisses un objectif de carrière. Marina Rollman et Thomas Wiesel ont su séduire le public francais de plus en plus adepte de l'humour helvétique. Ces humoristes portent un regard amusé, mais toujours bienveillant sur notre grand voisin mal aimé. Un reportage de Katia Bitsch. (Diffusé le 24 novembre 2020) [25’51]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Nous, migrants : auSénégal, quand la diaspora revient au pays ». La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitaient à découvrir en 2019 une partie de cette réalité. Une série Info coproduite par les rédactions deFrance Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI. Un reportage de Géraldine Hallot / France inter. (Première diffusion : été 2019) (3'20)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le Goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (1/6) ». « Le Goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (2/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

ARTE (ARTE Radio) – « Vivons heureux avant la fin du monde : Comment la parentalité intensive nous bouffe la vie ». « Pourquoi personne ne nous prévient du niveau d’épuisement que l'on va atteindre en se reproduisant ? Personnellement, je n'ai rien vu venir. Peut-être que je ne voulais pas entendre… On est censés s'épanouir dans son rôle de mère ou de père, le jouer à fond, mais on ne questionne pas vraiment la pression que cela nous met. Pour ce premier épisode consacré à la parentalité, je suis allée voir une psychologue clinicienne spécialiste du burn-out, des mères et des pères plus ou moins surmenés. » Une création de Delphine Saltel. (Mise en ligne le 24 février 2021) [44'00]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « 40 ans de rap : Le rap et le verbe (8/9) ». En 2020, les radios généralistes des MFP consacraient leur grande série d'été à l’odyssée du hip-hop observée depuis la France, la Belgique, le Québec et la Suisse. Dans cet épisode, on découvre comment le français est un terrain de jeu privilégié du rap : à coups de punchlines, de métaphores, de créations lexicales, la musique accompagne les textes. Une série documentaire coproduite par France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI, écrite et présentée par Éric Metzger et Quentin Margot, avec Juliette Fievet. (Première diffusion : été 2020) (52'59)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Planète Outre-mer : couper des espèces invasives pour sauver des oiseaux ». Planète Outre-mer, une chronique radio quotidienne qui aborde les diverses problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les départements et collectivités d’Outre-mer. En partenariat avec l’Office francais de la biodiversité. Une émission présentée par Caroline Marie. (Diffusé le 21 février 2021) [2’12]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Le Goût des autres : Fred Pellerin, Kent Nagano et Marie Kodama ». Le célèbre conteur Fred Pellerin ne se laisse pas abattre par le confinement. Optimiste dans l’âme, il s’occupe du mieux qu’il peut en allant « jouer dehors dans le bois », en jardinant, en confectionnant des ceintures fléchées, etc. Il revient également sur sa carrière de conteur, du premier poème qu’il a dédié à sa mère jusqu’à sa collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal et le chef d’orchestre Kent Nagano. Réalisation : Lynda Baril. (Diffusé le 1er janvier 2021) [53'15]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « #MaParole : Lilian Thuram (1/2) ». Auteur d’un essai remarqué intitulé La Pensée blanche, Lilian Thuram évoque dans #MaParole son enfance, sa carrière exceptionnelle de footballeur et son combat contre le racisme à la tête d’une fondation qui porte son nom. Réalisation : Cécile Baquey. (Diffusé le 3 février 2021) [20’51]

RTBF (La Première) – « Le Plus grand musée du monde : L’Âge de la bière ». Apparue sous forme de bouillie de céréales fermentées dès le Néolithique, la bière va s’imposer partout comme une alternative à l’eau, dont la salubrité est loin d’etre garantie. Le Moyen Âge est marqué par l’éclosion de très nombreuses brasseries monastiques. A partir du XIXe siècle, les techniques de brassage vont s’affiner pour donner le breuvage complexe et varié que nous connaissons aujourd’hui. Avec Aurélie Stuckens, historienne, et Michel Dubuisson, directeur adjoint de l’abbaye de Villers. Présentation : Jean-Paul Hecq. (Diffusé le 23 janvier 2021) [54’39]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (3/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

RTS (La 1ère) – « Vacarme : Suisse-France. Au secours, mon patron est francais ! (3/5) ». On les dit arrogants, directifs, claniques parfois... Pourquoi les patrons francais crispent-ils les Suisses ? Pour les managers francais, l'art du consensus reste souvent un mystère et la compréhension des codes culturels suisses se révèle primordiale sous peine de se voir rapidement conspués. Mais, heureusement, il existe des conférences pour préparer les nouveaux arrivants au management « à la suisse ». Un reportage de Katia Bitsch. (Diffusé le 25 novembre 2020) [25’31]

DIANKÉ – « Épisode 1 : Te plains pas de la pluie. » Premier podcast natif produit en Afrique de l'Ouest, Dianké raconte l’histoire d’une jeune femme africaine indépendante qui se lance en politique pour combattre la corruption. Une fiction originale en douze épisodes produite par l'ONG RAES. Dianké est interprétée par Aida Sock. Dialogues d'Insa Sané, avec la collaboration de Mariannick Bellot. Réalisation : Alexandre Plank et Tidiane Thiang. Production : Mbathio Diaw et Romain Masson. (Première diffusion : RFI, été 2020) (18'20)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (2/6) ». « Le goût de l’enfance » propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

RADIO FRANCE (FRANCE CULTURE) ET RADIO-CANADA (OHDIO) – « French Connection (2/4) : Lucien Rivard, Doudou Rimbaud et la filière sud-américaine ». Des années 50 aux années 70 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L'alliance de diverses organisations criminelles et d'un nombre incroyable de trafiquants francais, canadiens et américains a abouti à la mise en place de ce réseau mythique aujourd'hui connu sous le nom de « French Connection ». Stéphane Berthomet en retrace l'histoire dans ce premier balado/podcast coproduit par Radio France et Radio-Canada. Réalisation : Cédric Chabuel. (Mise en ligne : novembre 2020) (23'29)

RTBF (La Première) – « Transversales : 60 ans d’indépendance du Congo, racisme et colonisation à Tervuren ». À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, visite à l'Africamuseum de Tervuren, près de Bruxelles. Une collection unique de 125.000 pièces pour ce musée plus que centenaire. Ce reportage aborde notamment la question de la restitution en interrogeant la place de ce musée et de ses collections constituées lors de la Colonisation. Un reportage de Francoise Baré et Jean-Marc Vierset. (Diffusé le 20 juin 2020) [28’24]

ARTE (ARTE Radio) – « Dépêche ! Numéro 101 : le casque, la chèvre et le truand. » Cette semaine, la France entière pleure la séparation de Daft Punk, sauf la rue entière, qui s'en fout un peu. Après cette intro revigorante, Livo hallucine en voyant des cabris sur la place de l'hôtel de ville de Lyon. Livo part ensuite à Paris rever devant les écrans fermés du Quartier Latin. Soudain, une lumière : La Clef, dernière salle associative, est occupée par un collectif. Dépêche !, « le podcast de la résistance », à retrouver chaque mercredi sur ARTE Radio. Une création d'Olivier Minot. (Mise en ligne le 24 février 2021) [9'00]

RTBF (La Première) – « Et Dieu dans tout ça : philosopher avec... Tintin ! » Et si votre premier professeur de philosophie avait été le reporter à la houppe légendaire ? En tout cas, bien des thèmes chers à la philosophie sont abordés dans l’univers créé par Hergé : l’amitié, l’éthique, la raison, notre rapport au réel ou notre quête du bonheur. Avec la docteure en philosophie Laurence Devillairs, le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Martin Legros, et Didier Platteau, éditeur et fondateur du festival Les Inattendues, à Tournai. Présentation : Pascal Claude. (Diffusé le 31 janvier 2021) [37’40]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI)– « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (4/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « I love Legrand : au cœur de la Vague (4/9) ». En neuf mouvements, Leïla Kaddour-Boudadi a retracé la vie du célèbre compositeur, chanteur et pianiste aux trois Oscars ! Episode 4 : la Nouvelle Vague naît à la fin des années 1950 et Michel Legrand va s’y faire une place de choix. Après des premiers pas avec Chris Marker viendront Jean-Luc Godard et surtout Jacques Demy et Agnès Varda. Une série documentaire coproduite par France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI. Réalisation : Fanny Bohuon. (Première diffusion : été 2019) [1h]

RTS (La 1ère) – « Vacarme : Suisse-France. Frontaliers non grata (4/5) ». De nombreux frontaliers se plaignent d'un sentiment anti-Français de la part des Suisses. D'ou vient ce désamour ? Les Français qui travaillent en Suisse sont-ils aujourd'hui indispensables ou indésirables ? De Fahy, dans le Jura, à Genève, en passant par Le Locle, rencontre avec ceux qui traversent tous les jours la frontière pour se rendre au travail et avec ceux que leur présence exaspère. Un reportage de Katia Bitsch. (Diffusé le 26 novembre 2020) [25’58]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le Goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (3/6) ». Le Goût de l’enfance propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « Parole d'ados ». Des jeunes de 14 à 17 ans discutent avec franchise des liens qui les unissent. Les adolescents prennent la parole pour témoigner de la résilience et des adaptations dont ils ont fait preuve après des mois de confinement et de relations à distance. Une année sans nulle autre pareille au cours de laquelle ils ont pour la plupart appris à tirer profit d'un quotidien bouleversé afin de se réinventer et de s'ouvrir à des expériences inédites. Réalisation : Pascale Cusson. (Diffusé le 1er janvier 2021) [53']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « L’Oreille est hardie : avec Nassuf Djailani ». Surprendre avec des thématiques peu souvent mises en avant concernant les Outre-mer ; surprendre également en revisitant des sujets parfois maintes fois abordés, leur donner un reflet actuel. Bref, parler des Outre-mer résolument modernes, actuels, débarrassés des sempiternels clichés… Avec Nassuf Djailani, poète, écrivain et journaliste (Naître ici, éditions Bruno Doucey) ; avec la participation de Thierry Cron, photographe (Mayotte, l'âme d'une île, éditions des Autres). Une émission concue et animée par Patrice Elie Dit Cosaque. (Diffusé le 9 janvier 2021) [26’14]

RADIO FRANCE (FRANCE CULTURE) ET RADIO-CANADA (OHDIO) – « French Connection (3/4) : Ça se corse chez les caïds ». Des années 1950 aux années 1970 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L'alliance de diverses organisations criminelles et d'un nombre incroyable de trafiquants français, canadiens et américains avait abouti à la mise en place de ce réseau mythique aujourd'hui connu sous le nom de « French Connection ». Stéphane Berthomet en retrace l'histoire dans ce premier balado/podcast coproduit par Radio France et Radio-Canada. Réalisation : Cédric Chabuel. (Mise en ligne : novembre 2020) (25'26)`

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (5/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Nous, migrants : des réfugiés syriens dans les régions du Québec ». La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitaient à découvrir une partie de cette réalité. Une série Info coproduite par les rédactions de France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI. Un reportage de Claude Brunet / ICI Radio-Canada. (Première diffusion : été 2019) [3'20]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « #MaParole : Lilian Thuram (2/2) ». Auteur d’un essai remarqué intitulé La Pensée blanche, Lilian Thuram évoque dans #MaParole son enfance, sa carrière exceptionnelle de footballeur et son combat contre le racisme à la tête d’une fondation qui porte son nom. Réalisation : Cécile Baquey. (Diffusé le 3 février 2021) [20’53]

ARTE (ARTE Radio) – « Tout fout le camp (3/4) : OK boomer ! ». Pourquoi a-t-on toujours l’impression que les gens parlaient mieux avant ? Et pourquoi ce sont toujours les jeunes qui « parlent mal » ? Dans ce troisième épisode, treize jeunes nous prennent par la main pour nous expliquer leur rapport avec le langage. Leur plaisir et leur déplaisir à manier les mots qui circulent parfois à une vitesse vertigineuse, laissant les « boomers » sur le carreau. Et leurs stratégies à chacun et chacune pour se singulariser, ou passer incognito. Un documentaire de Manon Prigent. (Mise en ligne le 11 février 2021) [20'00]

RTS (La 1ère) – « Vacarme : Suisse-France. A qui profite la frontière ? (5/5) ». La hausse du nombre de Genevois qui choisissent de s'installer en France voisine a considérablement modifié la vie et le paysage des communes du Genevois français. Les lotissements et villas sortent de terre comme des champignons et l'attrait du pays voisin avec des salaires deux fois et demi plus élevés est tel que la zone frontalière souffre de l'exode massif de son personnel soignant, administratif ou enseignant. Exemple à Saint-Julien-en-Genevois et à Vulbens. Un reportage de Katia Bitsch. (Diffusé le 27 novembre 2020) [25’49]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (6/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Nous, migrants : adoptée par le Sénégal, la Chinoise Liu Chen est connectée au monde ». La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitaient à découvrir une partie de cette réalité. Une série Info coproduite par les rédactions de France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI RadioCanada Première et RFI. Un reportage de Guillaume Thibault / RFI. (Première diffusion : été 2019) [3'20]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le Goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (4/6) ». Le Goût de l’enfance propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

DIANKÉ – « Épisode 2 : Les stigmates que l’on porte ». Premier podcast natif produit en Afrique de l'Ouest, Dianké raconte l’histoire d’une jeune femme africaine indépendante et de caractère qui se lance en politique pour combattre la corruption. Une fiction originale en douze épisodes produite par l'ONG RAES. Dianké est interprétée par Aida Sock. Dialogues d'Insa Sané, avec la collaboration de Mariannick Bellot. Réalisation : Alexandre Plank et Tidiane Thiang. Production : Mbathio Diaw et Romain Masson. (Première diffusion : RFI, été 2020) (17'14)

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « La Librairie francophone : émission spéciale à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Journée de la Francophonie ». Chaque semaine, depuis quinze ans, France Inter, ICI Première Radio-Canada, RTS La 1ère et RTBF La Première proposent aux auditeurs du monde entier une émission culturelle innovante autour de la culture à travers les livres. Pour cette émission spéciale, Emmanuel Khérad recoit Philippe Delerm pourLa Vie en relief(Seuil) ; le poète marocain Abdellatif Laâbi pourCe que poète désire (éditions Rue du Monde) ; la chanteuse française Jeanne Cherhal pour son premier ouvrage À cinq ans, je suis devenue terre à terre (Points) et pour un titre en acoustique ; e tl'auteur haïtien Néhémy Pierre-Dahomey pour Combats (Seuil). [1h]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada Première) – « La nature selon Boucar : la girafe, l'apesanteur et l'amitié ». Boucar Diouf parle de la girafe avec la zoologiste du zoo de Granby Julie Hébert, d'apesanteur avec l'astronaute David Saint-Jacques et de l’amitié avec Jeanne-Marie Rugira, professeure au département de psycho-sociologie de l'université du Québec à Rimouski. Réalisation : Camille Pagé-Parent. (Diffusé le 1er août 2020) [53'15]

RTBF (La Première) – « Des Belges bien barrés : Laurence Bibot et Marka, les parents de la chanteuse Angèle et du rappeur Roméo Elvis ». Dans le quotidien de Laurence Bibot et Marka, qui évoquent notamment leur passion pour la danse et l’admiration qu’ils se portent l’un à l’autre. Un moment drôle, charmant et touchant proposé par Jean-Marc Panis. (Diffusé le 22 août 2020) [45’00]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Planète outre-Mer : un guide ornithologique en Guadeloupe ». Planète Outre-mer, une chronique radio quotidienne qui aborde les diverses problématiques environnementales auxquelles sont confrontés les départements et collectivités d’Outre-mer. En partenariat avec l’Office français de la biodiversité. Une émission présentée par Caroline Marie. (Diffusé le 21 février 2021) [1’41]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le Goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (5/6) ». Le Goût de l’enfance propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (7/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Nous, migrants : une altiste albanaise, avec la musique pour seul bagage ». La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitaient à découvrir une partie de cette réalité. Une série Info coproduite par les rédactions de France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI. Un reportage de Bruno Strebelle et Isabelle Palmitessa / RTBF. (Première diffusion : été 2019) (3'20)

RADIO FRANCE (FRANCE CULTURE) ET RADIO-CANADA (OHDIO) – « French Connection (4/4) : Des empires criminels s'effondrent ». Des années 1950 aux années 1970 s'est opéré un gigantesque trafic d'héroïne entre la France et les États-Unis ayant Montréal comme plaque tournante. L'alliance de diverses organisations criminelles et d'un nombre incroyable de trafiquants français, canadiens et américains avait abouti à la mise en place de ce réseau mythique aujourd'hui connu sous le nom de « French Connection. » Stéphane Berthomet en retrace l'histoire dans ce premier balado/podcast coproduit par Radio France et Radio-Canada. Réalisation : Cédric Chabuel. (Mise en ligne : novembre 2020) (31'51)

ARTE (ARTE Radio) – « L’écho du Bataclan ». Cinq ans après les attentats du 13-Novembre, des rescapés du Bataclan racontent comment leur rapport au son fut blessé ce soir-là. De leur amour de la musique live au traumatisme subi, du vécu post-traumatique à la reconstruction personnelle, leurs récits résonnent avec les plus récentes recherches en matière de son et de musique. Un documentaire de Jérémy Leroux. (Mise en ligne le 10 novembre 2020) [1h04]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Archives d'Afrique : Barthélemy Boganda (8/8) ». La collection Archives d'Afrique, c'est l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Illustrée d'archives sonores et de témoignages des acteurs encore vivants. « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » « Père fondateur » de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda est connu comme étant l'un des piliers du panafricanisme. Une émission présentée par Alain Foka. (Diffusé en mai 2020) [19'30]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Nous, migrants : En Suisse, un citoyen belge préside la commune où il réside ». La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d’une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d’efforts d’adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitaient à découvrir une partie de cette réalité. Une série Info coproduite par les rédactions de France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première et RFI. Un reportage d'Etienne Kocher / RTS. (Première diffusion : été 2019) [3'20]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « Comment te dire Hardy : le Temps de l'amour (2/9) ». En 2017, le feuilleton de l’été coproduit par les radios des Médias Francophones Publics était consacré à Françoise Hardy. Présenté par Didier Varrod, alors directeur de la Musique de France Inter, et réalisé par Fanny Bohuon, ce portrait en neuf épisodes a permis de revivre le parcours exceptionnel de cette chanteuse-auteure-compositrice qui a marqué et continue de marquer plus de cinquante ans de l’histoire de la chanson francophone. Une série documentaire coproduite par France Inter, RTS La 1ère, RTBF La Première, ICI Radio-Canada Première. (Première diffusion : été 2017) (1h)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer La 1ère) – « Le Goût de l’enfance : Miki, à Tahiti (6/6) ». Le Goût de l’enfance propose des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. La cuisine, sphère de l’intime, étant le marqueur culturel le plus probant, le plus évident. Autour d’un plat, d’un dessert de fête ou d’un fruit particulier se dessinent des mondes, des liens nouant les générations, et sont soulevées les questions de transmission, d’amour filial et de mutations. Une chronique d'Anne Bonneau. [2’23]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne