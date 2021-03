Cinéma: «Sacrées sorcières», quand Robert Zemeckis respecte la morale de Roald Dahl

Dans les années 1960, Bruno est un petit garçon noir qui va vivre chez sa grand-mère en Alabama, à la mort de ses parents. Cette mamie peu conventionnelle lui apprend à repérer les sorcières. Mais alors qu'elle l'emmène passer quelques jours dans un hôtel de luxe au bord de la mer, débarquent justement ces démons, déguisés en femmes élégantes et poursuivant de bien sombres desseins.

Après Steven Spielberg ou Tim Burton, c'est au tour de Robert Zemeckis de se livrer à une adaptation d'un classique de Roald Dahl. Le réalisateur de Retour vers le futur ou Forrest Gump s'est entouré d'actrices oscarisées, comme Anne Hathaway dans le rôle de la cheffe des sorcières et Octavia Spencer qui incarne la grand-mère.

On peut déplorer que le scénario ait lissé certains points du livre britannique, comme la propension de la grand-mère à fumer. Ou que la sorcière en chef ait un curieux accent d'Europe de l'Est. Mais l'enthousiasme des acteurs est communicatif, à commencer par celui d'Anne Hathaway, à la fois terrifiante et emballante. Et la morale du livre est respectée dans le film : chacun doit pouvoir s'accepter tel qu'il est.