«Operation Varsity Blues», le scandale des admissions aux universités américaines

« Operation Varsity Blues », documentaire réalisé par Chris Smith et diffusé sur Netflix. © Netflix

Texte par : Elisabeth Lequeret Suivre 2 mn

Diffusé sur Netflix et réalisé par l’un des documentaristes américains les plus en vue, Chris Smith, « Operation Varsity Blues » mêle corruption, adolescents et grandes fortunes américaines. Au cœur de cette organisation, Rick Singer, un consultant qui comprend au début des années 2010 comment mettre un peu, enfin beaucoup de beurre dans ses épinards : il promet aux parents soucieux de voir leur progéniture intégrer les plus prestigieuses universités d’exaucer leur rêve moyennant finances.