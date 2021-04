France: les festivals d'été en crise

En 2018, au festival des Eurockéennes (image d'illustration). SEBASTIEN BOZON / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Quel été pour les festivals en France ? Face à la dégradation de la situation sanitaire et des restrictions de plus en plus strictes, les grands festivals d'été jonglent plus que jamais entre maintien ou annulation de leur édition 2021.