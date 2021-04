Le peintre Yan Pei-Ming, témoin de la «Pandémie»

Yan Pei-Ming, « Pandémie », 2020, diptyque, huile sur toile, 400 x 560 cm. © Clérin-Morin - Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2021.

Texte par : Sébastien Jédor 3 mn

Il est l’un des peintres contemporains les plus reconnus. Yan Pei-Ming a mis à profit le deuxième confinement, en France, pour réaliser une œuvre monumentale intitulée « Pandémie », témoignage sombre de ce que le monde entier traverse à cause du Covid-19. La toile est installée à Colmar, dans l’est de la France, au musée Unterlinden, dans une exposition qui lui est consacrée et intitulée « Au nom du père ».