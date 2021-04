Vues d’Afrique, rendez-vous incontournable du cinéma africain en Amérique du Nord

L’affiche du Festival Vues d’Afrique, rendez-vous incontournable du cinéma africain en Amérique du Nord, du 9 au 18 avril 2021, en ligne. © Vues d’Afrique

Le 37e Festival international de cinéma « Vues d’Afrique » s’est ouvert vendredi 9 avril, avec une cérémonie en ligne, en direct de Montréal, au Québec, mais aussi de la Côte d’Ivoire, de la RDC et du Sénégal, pour « un public à travers le monde ». Cette deuxième édition numérique propose jusqu’au 18 avril une centaine de films de plus de 30 pays d’Afrique et des Caraïbes.