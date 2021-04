«La grande traversée» de Steven Soderbergh

L’affiche (détail) de «La grande traversée», de Steven Soderbergh, avec Meryl Streep, sur Canal+. © Canal+

Texte par : Elisabeth Lequeret

Diffusée à partir de mardi 20 avril sur Canal Plus, « La grande traversée » (« Let Them All Talk »), le nouveau film du prolifique Steven Soderbergh, est une comédie avec Meryl Streep, Candice Bergen et Dianne Wiest. De facture légère en apparence, le film porte pourtant un regard très fin sur des thèmes aussi inépuisables que la création, l’amitié et le temps qui passe.