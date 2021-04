«Godzilla vs. Kong», la bataille de Titans sort en VOD

Détail de l’affiche de «Godzilla vs Kong», film réalisé par Adam Wingard. © TOHO CO., LTD.

Texte par : Isabelle Chenu

Sorti en salles aux États-Unis et en Asie, « Godzilla vs. Kong » est d’ores et déjà le plus gros succès du cinéma mondial depuis le début de la pandémie. Jusqu’ici, ce blockbuster américain a enregistré 400 millions de dollars de recettes. En France, depuis jeudi 22 avril, il est accessible à l'achat en vidéo à la demande (VOD), avant peut être une sortie en salles lors de la réouverture des cinémas. Un film fait pour grand écran, car le spectacle des batailles de Titans est au rendez-vous.