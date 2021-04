Oscars du cinéma: le triomphe de Nomadland et d'Anthony Hopkins, l'hommage au poulpe

Le film était annoncé comme le grand favori et comme attendu, il a raflé les plus grands prix de la cérémonie des Oscars du cinéma. Nomadland a fait un triomphe et sa comédienne, Frances Mc Dormand a plaidé pour les films sur grand écran et le retour du public au cinéma.

Publicité Lire la suite

« S'il vous plaît, regardez notre film sur le plus grand écran possible. Et un jour, très très bientôt, emmenez tous ceux que vous connaissez au cinéma », a lancé Frances McDormand, oscarisée pour son rôle dans Nomadland (dont elle est aussi la productrice), par ailleurs consacré meilleur long-métrage.

Un film qu'elle porte sur ses épaules, la plupart de autres comédiens de ce roadmovie quasi documentaire n'étant pas des acteurs professionnels. Et sa réalisatrice Chloé Zhao, d'origine chinoise, devient la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur. Elle avait déjà été récompensée à Venise en recevant le Lion d'or l'an dernier.

Frances McDormand in the film « Nomadland », de Chloé Zhao, en lice pour le Lion d’or 2020 à la Mostra de Venise. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2020 20th Century Studios All Rights Reserved

Chez les hommes, le Britannique Anthony Hopkins a raflé la statuette du meilleur acteur pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence dans The Father, premier long-métrage du dramaturge français Florian Zeller, par ailleurs récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté.

Le Danois Thomas Vinterberg, réalisateur de Drunk, a reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour sa comédie douce-amère, déjà récompensé dans plusieurs festivals et compétitions comme les Césars en 2021.

Et dans la catégorie Meilleur documentaire c'est une étrange histoire d'amitié qui a été récompensée, celle d'un plongeur et d'un poulpe. La sagesse de la pieuvre avait la faveur des pronostics après avoir déjà gagné le Bafta du meilleur documentaire, rapporte notre correspondant à Los Angeles Eric Pialat, mais la réalisatrice sud-africaine Pippa Ehrlich a quand même eu du mal à contenir son émotion en venant chercher sa statuette.

Plus de diversité

Exceptionnellement, en raison de la pandémie de Covid, la cérémonie des Oscars, mise en scène par le réalisateur Steven Soderbergh se tenait dans une gare du centre historique de Los Angeles. Seuls les nommés étaient invités à fouler le tapis rouge. Et il faut encore noterqu'après des années de controverse sur la composition de l'Acadamie des Oscars, jugée trop blanche et trop masculine pour représenter l'ensemble de la société, deux acteurs de couleur ont été récompensés: le Britannique Daniel Kaluuya, 32 ans, pour Judas and the Black Messiah, et la septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung pour Minari. Elle est la première Coréenne et la deuxième femme asiatique à remporter un Oscar depuis 1957, signale notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca.

► Le palmarès

Meilleur film: "Nomadland"

Meilleur réalisateur: Chloé Zhao, "Nomadland"

Meilleure actrice: Frances McDormand, Nomadland

Meilleur acteur: Anthony Hopkins, The Father

Meilleure actrice dans un second rôle: Youn Yuh-Jung, Minari

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Meilleur film étranger: Drunk (Danemark)

Meilleur film d'animation: Soul

Meilleur documentaire: La sagesse de la pieuvre

Meilleur scénario original: Promising Young Woman - Emerald Fennell

Meilleur scénario adapté: The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne