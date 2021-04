Déconfinement en France: le monde de la culture entre prudence et soulagement

Soulagement et espoir règnent chez les professionnels de la culture en France. Dans un entretien accordé ce jeudi 29 avril à la presse régionale, le président français a annoncé un déconfinement en quatre étapes, dont la réouverture des lieux culturels. Ainsi, les cinémas et musées pourront rouvrir à partir du 19 mai, en même temps que le couvre-feu sera repoussé à 21h.

« Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables : notre convivialité, notre culture, le sport... », a affirmé le président de la République lors de l’entretien avec la presse régionale.

Avec un couvre-feu à 21 heures, à partir du 19 mai, les théâtres devront donc une nouvelle fois adapter leurs horaires et évidemment limiter leurs jauges. Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, remarque que les spectacles sont prêts, mais, échaudé par les multiples fermetures et ouvertures des théâtres durant un an, il reste prudent, même si une brèche s'ouvre pour le monde du spectacle :

« Pour l’instant, on est en pleine réflexion, parce qu’il ne suffit pas de dire qu’on ouvre pour que, le lendemain, on ouvre, a-t-il affirmé au micro de RFI. C’est une grosse machine à remettre en marche. Et cela prend un peu de temps. »

La question du pass sanitaire

En même temps, Emmanuel Macron a prévenu qu'il serait « absurde de ne pas utiliser » un système de pass sanitaire « dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions ». L’accès à des manifestations culturelles comme les festivals de Cannes ou d’Avignon sera alors conditionné à un test négatif ou un certificat d'immunité. C’est à partir du 30 juin que les événements avec plus de 1 000 personnes seront de nouveau autorisés en France, mais conditionnés à un pass sanitaire.

Pour le rappeur Georgio, très populaire chez les 15-35 ans, de toute façon, il est temps de remonter sur scène, même si les fans sont assis – dans un premier temps – pour écouter du rap. « C’est clair, le rap est une musique vivante, avec beaucoup d’énergie, où l’on a envie de se prendre dans les bras, de sauter dessus, et tout le monde chante les refrains à tue-tête… C’est vrai, avec un public assis, cela se prête moins, mais, je pense pour contrebalancer cela, les textes sont tellement importants dans le rap que cela sera un moment où l’on devrait peut-être réarranger le morceau pour mettre le texte en avant, proposer autre chose, des choses différentes, mais je pense que c’est possible. Moi, en tout cas, dès qu’on va pouvoir refaire des concerts, je vais en faire. »

Le cinéaste Robert Guédiguian est « soulagé »

Les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité dès le 19 mai avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur. Pour accéder aux restaurants, théâtres et cinémas, le pass sanitaire « ne saurait être obligatoire », a souligné le chef d’État français tout en prévenant que le calendrier restera soumis à éventuelles adaptations en cas d’aggravation de la situation sanitaire.

Robert Guédiguian vient de terminer le tournage de son nouveau film, Mali Twist. Au micro de RFI, il a confié comment il a accueilli la nouvelle de la réouverture des salles dès le 19 mai : « Soulagé. Avec soulagement, bien sûr, même s’il y a beaucoup de films en attente. Au plus vite tout pourra reprendre, au plus vite mon dernier film sortira. Parce qu’il est très difficile de faire un autre film quand le précédent n’est pas encore sorti. »

