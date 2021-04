«La Servante Écarlate», une dystopie féministe

Une théocratie, une dictature religieuse chrétienne et masculiniste aux États-Unis imposant à des femmes fécondes des viols rituels pour procréer. Voilà le contexte du livre de Margaret Atwood adapté depuis quelques années en série à succès : « La Servante Écarlate », « The Handmaid’s Tale ».

La diffusion de la saison 4 débute ce jeudi 29 avril en France sur la chaîne OCS. Dans les trois premiers épisodes de la saison 4, les éléments narratifs de la série restent inchangés. La saison 3 s’achevait sur la fuite au Canada d’une cinquantaine d’enfants de Gilead, le nouveau nom des États-Unis. L’héroïne June, incarnée par Elisabeth Moss, figure de la résistance, était grièvement blessée par balle en tentant de s’échapper.

On la retrouve donc affaiblie, mais bien vivante, cachée dans une ferme isolée, et décidée à renverser la dictature. Les auteurs de la série ne bouleversent pas les fils narratifs de la série dans les trois premiers épisodes de cette nouvelle saison : June s’enfuit, est capturée, punie, puis fomente un nouveau plan d’évasion.

La saison 5 a déjà été commandée

L’heure de la revanche a certes sonné, mais la révolution peine encore à s’ébranler. Peut-être sera-t-elle organisée par la suite. Toujours est-il que l’on apprécie finalement plus les passages montrant les réfugiés au Canada que les séquences répétitives à Gilead où un tortionnaire pervers inflige de nouvelles tortures à l’héroïne.

Reste le plaisir de savourer la direction artistique de la série : costumes, décors, lumière… The Handmaid’s Tale est une dystopie féministe qui a créé un univers cohérent, terrifiant… Et le départ du pouvoir de Donald Trump n’en signe pas la fin puisqu’une saison 5 a d’ores et déjà été commandée.

