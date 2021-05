États-Unis: plus de transparence en perspective aux Grammy Awards

Beyoncé et Megan Thee Stallion aux Grammy Awards 2021, lors de la 63e cérémonie à Los Angeles, le 14 mars 2021 (capture vidéo). © VIA REUTERS - CBS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Fini le comité « secret » qui faisait la pluie et le beau temps sur les Grammy Awards aux États-Unis, l'équivalent des Oscars pour la musique. Le scandale avait pris de l'ampleur après l'absence du canadien The Weeknd oublié de la dernière cérémonie en mars malgré son énorme succès public et critique. L'époque est à la transparence et les Grammy ont dû en tenir compte.