Les 170 nouveaux mots dans le Petit Larousse 2022

170 nouveaux mots vont figurer dans l'édition 2022 du Petit Larousse. Un record, une créativité linguistique dopée par la pandémie et les nouveaux usages qu'elle a créés.

Concocter la nouvelle édition d'un dictionnaire est une alchimie délicate. Il faut durant une année entière écouter, trier, éplucher à l'écrit comme à l'oral la langue française sans cesse en mouvement. Pour l'édition 2022 du Petit Larousse il a fallu rajouter quelques pages tant la créativité générée, notamment par la pandémie, a été dynamique.

À situation inédite, 170 mots nouveaux font leur apparition : vous ne serez pas surpris d'y retrouver Covid, télétravail, click and collect, patient zéro, quatorzaine, cluster, coronapiste pour les vélos ou nasopharyngé pour les prélèvements dans le nez.

Une appropriation collective de la langue

Bernard Cerquiglini, professeur de linguistique et conseiller scientifique du Petit Larousse, compare l'époque au bouleversement lexical de la Révolution française : l'apparition de mots et de sens nouveaux et surtout une appropriation collective de la langue. Le terme « racisé » qui désigne quelqu'un qui est l'objet de perceptions ou de comportements racistes fait son entrée dans le dictionnaire tout comme « nounounerie » qui nous vient du Québec. Faire ou dire des nounouneries, c'est faire ou dire des bêtises ou des stupidités.

Enfin, si vous préparez vos repas à l'avance sur la semaine, afin de pouvoir manger sain et équilibré sans vous jetez - faute de temps - sur des plats industriels tout prêts, vous faites sans le savoir du « batch cooking », mot anglais qui signifie cuisson par lots.

