Les «Parisiennes» et «le moment de vérité» de Nikos Aliagas

C'est la voix et le visage de The Voice : les candidats passent, les jurés aussi, mais lui reste depuis des années, c'est un des animateurs phares de TF1, Nikos Aliagas, et il est également photographe. Jusqu'à lundi 10 mai, 35 de ses clichés de « Parisiennes » sont exposés sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris.

À 52 ans, Nikos Aliagas a l'habitude d'avoir les projecteurs braqués sur lui... Mais comme photographe, il s'efface derrière son objectif. « Ce n’est pas, parce que j’ai fait 25 ans de télévision, que, dans ma tête, je dois avoir comme argent comptant que je suis connu, donc on me connaît, que je dois me comporter comme tel. Cela ne veut rien dire. »

Ces 35 clichés en noir et blanc célèbrent les Parisiennes, qu'elles soient inconnues, comme une bouquiniste ou une vieille dame à la terrasse d'un café, ou célèbre, comme l'Académicienne et philosophe Barbara Cassin. Nikos garde toujours son appareil photo sur lui. « Tout le temps. Même avec l’iPhone parfois je fais des photos. C’est de la projection permanente, raconter la vie des gens à travers de ce que je ressens. »

Vue de l’exposition « Parisienne » de Nikos Aliagas sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris. © Siegfried Forster / RFI

« Là, je suis entré en tant que photographe »

L'animateur et journaliste capte ces femmes dans ce décor qu'est Paris, avec le Louvre ou la tour Eiffel en arrière-plan. Il a tenu également à rendre hommage au personnel soignant comme ces infirmières saisies pendant une pause. « On passait du rire à : "Tu veux faire de la télé" "Oui, 50’inside" [sur TF1]. Elle me vannait un peu, elle me chahutait un peu, gentiment. Moi, je ne parlais pas. Cela les a mis un peu mal à l’aise. Là, j’ai vu un moment de vérité. Et là, je suis entré en tant que photographe, tac ,tac… »

Qu'elles soient infirmières, fleuristes, coiffeuses, bouquinistes ou écrivaines et sportives, c'est un bel hommage que rend Nikos Aliagas à toutes les Parisiennes.

► Les Parisiennes, exposition photographe de Nikos Aliagas sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Paris, jusqu’au 10 mai, en accès libre et gratuit.

