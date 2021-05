Troisième album de London Grammar: «Californian Soil»

Audio 03:00

La chanteuse Hannah Reid du groupe London Grammar. AFP - FRANCOIS NASCIMBENI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Voilà plus de dix ans qu'ils emportent le public avec leur musique électro éthérée au parfum soul. Un succès couronné de disques d’or, de platine et de tournées mondiales. Revoici London Grammar avec un troisième album, « Californian Soil ». On y déniche d'autres sonorités, plus grooves, pour ce trio de Londres qui s'est trouvé une nouvelle énergie.