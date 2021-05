Kate Winslet, une femme cabossée dans «Mare of Easttown»

Kate Winslet dans «Mare of Easttown», une minisérie actuellement diffusée en France sur OCS.

C’est une minisérie de sept épisodes diffusée en France sur OCS : « Mare of Easttown ». Son intérêt repose surtout sur son interprète principale : Kate Winslet. L’actrice britannique trouve ici un rôle à mille lieux de la Rose de « Titanic », le film qui la fit connaître.

Easttown est une petite ville du nord-est des États-Unis, plus précisément de la Rust Belt, la ceinture de la rouille, ces zones désindustrialisées et paupérisées. Mare Sheehan est une ancienne star de basket du lycée, devenue inspectrice de police, qui a fort à faire avec sa famille.

Elle se remet difficilement du suicide de son fils aîné et doit vivre avec son ex-mari installé dans la maison d’en face. Quand une adolescente est retrouvée morte dans la forêt, Mare fait le lien avec la disparition d’une autre jeune femme un an plus tôt…

Explorer ses failles pour aller de l’avant

Pédophilie, féminicides, rôle trouble d’un prêtre catholique… Mare of Easttown explore des chemins très rebattus. Mais l’attrait de cette fiction criminelle tient plus à la description d’une atmosphère et d’un personnage qu’à la résolution de l’énigme policière.

Kate Winslet porte magnifiquement la série sur ses épaules. L’actrice britannique réussit à faire ressentir le bouillonnement intérieur de son personnage, une femme cabossée qui va devoir explorer ses failles pour aller de l’avant.

► Mare of Easttown, en France sur OCS

