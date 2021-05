Cinéma: la crainte d’un immense embouteillage de sorties de films

Les salles de cinéma pourront rouvrir le mercredi 19 mai, sauf déconvenue du point de vue sanitaire. Enfin un espoir pour les exploitants, les distributeurs, et pour le cinéma français.

J-7 pour les salles de cinéma. Après plus de neuf mois de fermeture, elles vont enfin pouvoir rouvrir mercredi prochain à condition de respecter un protocole sanitaire strict, fixé à 35 % de la capacité d’accueil des locaux. Un peu plus d’une trentaine de films sont programmés, dix nouveautés, auxquelles s’ajoutent une bonne vingtaine de ressorties, ces films sortis à l’automne et qui n’ont quelques jours de présence sur les écrans. C’est le cas de Drunk de Thomas Vinterberg, Oscar du Meilleur film étranger, distribué par Carole Scotta pour la société Haut et Court.

« Pour les spectateurs, cela va être plutôt une situation inédite où il y aura tellement d’offres qu’il ne faudrait pas que cela fasse le même effet comme quand on passe une demi-heure devant Netflix à choisir son film. J’espère que les spectateurs sauront faire leur choix facilement, mais il y aura plutôt une pléthore de films. On a plein de films à sortir et on espère à les sortir correctement. »

Car en tout 450 longs métrages sont en attente de sortie salles. De quoi donner le tournis aux spectateurs, mais aussi aux professionnels qui craignent pour leurs films une diffusion écourtée, au vu de l’immense embouteillage qui se profile pour juin et juillet.

