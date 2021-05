Visite à l’atelier de restauration du musée du quai Branly

Alors que les musées en France se préparent à rouvrir leurs portes le 19 mai, au musée du quai Branly à Paris, on s’activait la semaine dernière encore à restaurer des écorces peintes venues du nord de l’Australie en prévision de l’exposition « Gularri », prévue le mois prochain. L'occasion de découvrir, dans les coulisses du Musée, l’atelier de restauration.

Coup de projecteur le mois prochain au musée du quai Branly sur l’art des aborigènes de la Terre d’Arnhem, dans l’extrême-nord de l’Australie. L’exposition « Gularri » présentera une vingtaine d’écorces d’eucalyptus collectées sur place dans les années 1960 par l’artiste d’origine tchèque Karel Kupka.

Peintes dans les tons ocre, noir et blanc, elles racontent des paysages aquatiques, peuplés d’animaux et des relations sociales complexes. Stéphanie Elarbi et son équipe de l’atelier de restauration les bichonnent…

« Cette peinture est très sensible »

« Ces écorces sont faites avec des peintures constituées de pigments naturels, de l’ocre rouge, de l’ocre jaune, du kaolin, qui sont liés à l’aide d’une gomme. Cette gomme est un bulbe d’orchidée que le peintre mâche et mélange à sa salive. Cette peinture est très sensible. Et avec le temps, la peinture s’écaille. »

À ses côtés, Claire Musso s’affaire justement à recoller minutieusement les fibres de bois et écailles de peinture, munie d’aiguilles de couturière. « On fait attention aux écorces, qu’elles ne soient pas dégradées lors des différentes étapes de l’exposition. »

Guku Birrkuda, l’Abeille Birrkuda (1963). Écorce, pigments blanc, noir, rouge, jaune et rouge-brun. Tom Djawa (1905-1983), Terre d’Arnhem (Australie), Clan Gupapuynu Daygurrgurr. Musée du quai Branly - Jacques Chirac. © Adagp, Paris, 2021

L’héritage des restaurations passées

Pour chaque écorce, les adhésifs et les techniques d’application ont été soigneusement choisis pour éviter les auréoles ou jaunissements hérités parfois de restaurations passées. Il y a une vingtaine d’années, les objets ethnographiques étaient encore traités avec des méthodes traditionnelles de peinture occidentale parfois inadaptées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car on ne restaure pas une écorce peinte comme une huile sur toile.

► L’ouverture de l’exposition Gularri – Paysages de l’eau au nord de l’Australie au musée du quai Branly est prévue le 22 juin 2021

