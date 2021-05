Une œuvre de Picasso vendue 103 millions de dollars: «Femme assise près d’une fenêtre»

Le tableau « Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse) », de Pablo Picasso, a été vendu le 13 mai 103,4 millions de dollars lors d'enchères organisées chez Christie's, à New York. Une vente qui confirme la vitalité du marché de l'art qui n'a pas vraiment souffert de la pandémie, mais aussi le statut à part du peintre espagnol Pablo Picasso.

Adjugé en 19 petites minutes, une guerre éclair entre collectionneurs, et la Femme assise près d'une fenêtre de Pablo Picasso s'est envolée pour 90 millions d'euros, en fait plus de 103 millions d'euros une fois ajoutés les frais et les commissions. C'est deux fois plus que le montant de l'estimation initiale, deux fois plus que le prix d'acquisition de cette même œuvre, il y a à peine huit ans.

Le tableau représente une des muses et maitresses de Picasso, Marie-Thérèse Walter, un portrait monumental réalisé en 1932, une année souvent considérée comme la meilleure et le plus prolifique de la carrière du peintre. En pleine gloire, Picasso élabore un style nouveau, une explosion de couleurs et des formes rondes pour dépeindre sa toute jeune amante.

Pour la première fois, dans ce tableau, la jeune femme n'est pas représentée de façon érotique, sa position est droite, sa chevelure violette et son corps rouge exprime la puissance. Cette vente n'est pas un record. En mai 2015, Les femmes d'Alger de Picasso ont affolé les enchères, mais l'artiste confirme sa côte. Il fait partie du cercle très fermé des peintres dont cinq œuvres ont désormais franchi la barre symbolique des 100 millions de dollars.

