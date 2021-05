Anne Imhof au Palais de Tokyo, «Natures mortes» hors normes et sans limites

« Le monde est ainsi », dit Anne Imhof, considérée aujourd’hui comme une figure majeure de l’art contemporain. « Natures mortes » est probablement l’exposition la plus spectaculaire, la plus inattendue, la plus indescriptible qui vous attend après le confinement de plus de 200 jours des musées en France. À partir du 22 mai, I’artiste allemande libère, aménage, investit, « labyrinthise » et fait dialoguer et entrechoquer ses œuvres avec celles d’une trentaine d’invités sur les 15 000 (!) mètres carrés du Palais de Tokyo pour ce projet hors normes et sans limites.

Publicité Lire la suite

Née en 1978 à Gießen, formée à la Städelschule à Francfort, Anne Imhof vit et travaille à Berlin et à New York. Après plusieurs performances présentées à Paris et à Nîmes, Natures mortes est sa première grande exposition en France après avoir percuté les esprits avec Faust. Grâce à cette œuvre totale - où s’entremêlaient peinture, sculpture, musique et performance - elle a remporté le Lion d’or de la Biennale de Venise 2017. Au Palais de Tokyo, dans une démarche aussi bien architecturale qu’archétypique et mythologique, entre dessins et œuvres picturales, entre opéra en trois actes et couchers de soleil, Anne Imhof déploie la galaxie de ses idées. Elle nous fait découvrir ses influences, ses œuvres anciennes et ses créations d’aujourd’hui pour faire naître et partager un moment artistique extraordinaire. Entretien avec la co-commissaire Vittoria Matarrese.

RFI : Avec la pandémie de Covid-19, le genre de nature morte a-t-il changé, s’est-il transformé ?

Vittoria Matarrese : Le genre de nature morte n’a pas changé, mais, évidemment, il a été influencé par cette période. Avec Emma Lavigne, ma co-commissaire, cela fait deux ans et demi que nous sommes en train de travailler à cette exposition. Et nous avons été évidemment prises de plein fouet par cette pandémie. Anne Imhof s’est posé énormément de questions : quel est le sens de faire une aussi grande exposition ? Comment parler d’art aujourd’hui ? Car, pour la planète entière, les préoccupations étaient complètement différentes. Et puis, soudainement, c’est devenu important, pour nous trois, de continuer à croire, à parler d’art.

Ce qui est très beau : Anne Imhof parle de « natures mortes » de la même manière qu’elle parle de « still lifes », ce qui est la traduction anglaise. En français, il y a le mot « mort », mais en anglais [et dans le mot allemand « Stillleben », NDLR], il y a le mot vie. En fait, c’est vraiment cet entre-deux qu’Anne Imhof vient explorer. C’est exactement cet état entre deux choses, donc, par moment, entre la vie et la mort.

Anne Imhof : « Coucher de soleil » (2019) dans l’exposition « Natures mortes » au Palais de Tokyo, Paris. © Siegfried Forster / RFI

Pourquoi parlez-vous d’un projet « hors limites » ?

Parce qu’on n’a pas posé de limites à l’artiste. On voulait vraiment qu’elle puisse avoir cette liberté d’explorer le bâtiment, son architecture, ses résonances, l’écho que cela peut faire, avec toute sa pratique. En France, Anne Imhof est peut-être plus connue comme faisant partie de l’art performatif, mais, en réalité, c’est une très grande dessinatrice, peintre, sculptrice, musicienne. On ne voulait mettre aucune limite à sa pratique, aucune limite aux directions qu’elle voulait prendre ici.

Pour « Natures mortes », Anne Imhof a invité une trentaine d’artistes, mais l’invité spécial semble quand même être le bâtiment du Palais de Tokyo. Parfois, on a le sentiment que le bâtiment accueille, mange, expulse ou digère le visiteur. Comment décriviez-vous cette tension entre le visiteur et le bâtiment transformé en œuvre ou en performance par Anne Imhof ?

Le bâtiment a été complètement dépouillé de tous ses murs d’exposition. Le visiteur se retrouve face à ce corps vide et fragile, parce que, du coup, on voit apparaître ces piliers extrêmement fins par rapport à l’échelle du bâtiment. Anne Imhof vient dialoguer avec le bâtiment. C’est presque un corps-à-corps. La trace du corps est très présente dans toute l’exposition. Mais elle vient aussi inscrire un projet d’architecture au sein même du Palais. Elle y intègre ses grandes sculptures en verre et en acier. Elle souligne les espaces et les courbes du Palais, crée un parcours, un labyrinthe dans lequel le visiteur peut se perdre. Elle joue avec toutes les échelles du bâtiment.

Il y a des couchers de soleil, l’artiste Eliza Douglas entreprend une dernière danse devant un parterre de lys jaunes. À un moment, on aperçoit l’inscription All Shall Fall (« Tout tombera »). Avec cette exposition, Anne Imhof nous dirige-t-elle vers une ambiance crépusculaire entre la mort et la violence, dans l’attente d’une catastrophe à venir ?

À mon sens, pas du tout. Bien que ce soit crépusculaire par endroit, il y a quand même cette immense lumière qui traverse toute cette architecture et qui traverse par moment aussi les toiles, comme les toiles de Sigmar Polke [Axial Age (2005-2007), neuf panneaux en résine artificielle. Une œuvre qui a profondément marqué Imhof en 2016 quand elle préparaitFaust pour la Biennale de Venise, NDLR]. Anne Imhof elle-même a dit que son exposition ne part pas d’une fascination romantique pour la mort ou le crépuscule, mais que c’est vraiment un constat des choses et du monde aujourd’hui. Le monde est ainsi. Elle arrive à en dégager une poésie et à le faire traverser par la lumière dans tous les sens. In fine, je trouve qu’il y a plutôt quelque chose de l’ordre de l’espoir.

« Axial Age » (2005-2007), œuvre de Sigmar Polke dans l’exposition « Natures mortes », la carte blanche consacrée à l’artiste Anne Imhof au Palais de Tokyo, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

Certaines œuvres ont été créées pendant la pandémie, comme la vidéo Deathwish (2021) où Eliza Douglas nous offre une valse solitaire, d’autres viennent d’anciens maîtres comme Eugène Delacroix (1798-1863) ou Théodore Géricault (1791-1824). Quel est le rôle de ces anciens maîtres pour Natures mortes ?

On a voulu montrer aussi le parcours d’Anne Imhof, quelle était sa fascination quand elle était étudiante. Quels sont les grands maîtres qu’elle a étudiés et qui l’ont influencée dans sa propre pratique. Ces œuvres viennent illustrer et accompagner le travail de l’artiste principal, Anne Imhof. Quand on voit un dessin de Géricault, il est important à savoir qu’Anne Imhof était fascinée par la préparation du Radeau de La Méduse. Ensuite, on voit comment Anne les étudie dans ses dessins, par exemple la pose d’un corps, le port d’une tête, un genou… On comprend comment elle a pu être influencée dans sa jeunesse par tous ces artistes qui ont étudié le mouvement.

L’artiste américaine Eliza Douglas, qui vit et travaille à Berlin et New York, et avec laquelle Anne Imhof collabore souvent, a composé la musique originale de l’exposition et également conçue avec Imhof une installation sonore dont les haut-parleurs traversent le Palais de Tokyo, grâce à un système de rails suspendus au plafond. Quel est le rôle de la musique dans l’œuvre d’Anne Imhof ?

Le rôle de la musique est très important. Il y a deux grandes installations sonores sur deux étages séparés du Palais de Tokyo. Et le son se balade dans les espaces. Au fur et à mesure de notre évolution dans le Palais, le son nous accompagne. Il y a des poèmes, des sons de vagues, de rires, de la musique. L’installation sonore a été pensée par Anne Imhof et Eliza Douglas. Les morceaux de musique proprement parlés ont été composés par Eliza Douglas. Les deux ont un passé de musicien. C’est un terrain sur lequel elles se sont retrouvées et rencontrées.

Vue de l’exposition « Natures mortes », carte blanche consacrée à l’artiste Anne Imhof au Palais de Tokyo, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

L’exposition obéit à une structure très architecturale, avec des rues, des salles, des courbes, un ground, une aile, un labyrinthe… Est-ce d’abord une œuvre architecturale avant d’être l’œuvre d’une plasticienne ?

Non, pas du tout. Elle utilise le vocabulaire architectural pour nous plonger dans une sorte de paysage urbain. Ce qui l’intéresse, c’est vraiment l’archéologie urbaine, ces formes de vies urbaines qui existent : ces gens qui sont à la marge. On va croiser l’œuvre Zombie (2019) de l’artiste américaine Bunny Rogers qui parle de travailleurs inconnus. Dans sa vidéo Phat Free (1995-1999), l’artiste David Hammons performe un clochard dans une rue de Harlem en tapant dans un sceau. Cette installation parle de la rue, on va retrouver un peu partout des graffitis sur ces verres qui ont été récupérés. C’est du vocabulaire urbain, mais c’est quand même avant tout l’œuvre d’une plasticienne.

► Natures mortes, carte blanche à Anne Imhof au Palais de Tokyo, à Paris, à partir du 22 mai 2021.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne