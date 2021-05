France: les musées se préparent à rouvrir après des mois de fermeture

J-2 avant la réouverture des lieux culturels. Comme les cinémas et les théâtres, les musées font partie de la liste. Ils doivent suivre le protocole sanitaire du gouvernement : masque obligatoire et jauge réduite.

Publicité Lire la suite

Avec Raphaël Thomas, du service Culture

Au musée des impressionnismes de l'Orangerie à Paris, on règle les derniers détails avant l'accueil des visiteurs après des mois de fermeture. Derrière les portes closes, les équipes s’organisent. « Là, on est dans l’espace d’exposition temporaire : il y a l’équipe des graphistes, il y a la restauratrice, il y a des retouches de peinture également… Bref, on est vraiment dans les finitions », raconte la directrice de l'orangerie Cécile Debray.

Les finitions, c'est Maud Ramier, chargée de l'exposition consacrée à Magritte qui les supervise. Ici, la pause d'un plexiglass pour protéger une œuvre du peintre surréaliste : « On décroche le tableau, ensuite on pose le verre de fixation, on perce. Puis on raccroche le tableau et on remet le verre par-dessus. »

« On a hâte de pouvoir ouvrir dès que possible »

Une exposition initialement programmée pour février, puis décalée, sera enfin visible pour la première fois. « Tout est prêt. On a hâte de pouvoir ouvrir dès que possible », se réjouit la directrice.

Parmi les conditions de réouverture : 8 mètres carrés par personne, c'est la moitié de la capacité d'accueil du musée, toujours privé de visiteurs étrangers. La directrice, elle, espère voir de nouveaux clients : « On a été très présents sur notre site Internet, donc peut-être que toute cette période de virtualité va générer un engouement un peu nouveau pour ces lieux. À voir ».

Une chose est sûre : l'envie du public est bien là. Pour sa première journée, le musée affiche déjà complet.

► À lire : Visite à l’atelier de restauration du musée du quai Branly

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne