«Les Fleurs du Mal» devant les juges: la modernité littéraire en procès

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Baudelaire, les éditions Gallimard viennent de rééditer les deux œuvres majeures du poète : « Les Fleurs du Mal » et « Le Spleen de Paris ». Ces recueils sont accompagnés d'un livret consacré au procès intenté en 1857 contre le poète « pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs ». Retour sur les circonstances de ce procès retentissant et ses conséquences sur la fortune littéraire du père de la poésie moderne, avec le romancier et journaliste au Figaro littéraire Mohammed Aïssaoui, qui a préfacé le livret.

RFI : En août 1857, il y a cent soixante-quatre ans, s’ouvrait devant la 6e chambre correctionnelle de la Seine le procès de Baudelaire, accusé d’avoir porté atteinte aux codes sociaux et moraux de la société française en publiant Les Fleurs du mal. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce procès ?

Mohammed Aïssaoui : Les procès en littérature m’ont toujours intéressé. J’avais d’ailleurs écrit une pièce pour France Inter sur le procès fait à Gustave Flaubert à l’occasion de la publication de son roman Madame Bovary. Le ministère public avait perdu ce procès malgré la hargne et le talent du procureur impérial Ernest Pinard. Le même Ernest Pinard est revenu à la charge avec Baudelaire. Cet homme a un tableau de chasse extraordinaire, car il a voulu faire condamner, au cours de la même année d’ailleurs, Gustave Flaubert, Eugène Sue et Charles Baudelaire. Lorsque j’ai été contacté par les éditions Gallimard pour participer à la commémoration du bicentenaire du poète des Fleurs du mal, j’ai proposé de revenir sur les circonstances de ce procès. Ma proposition a été acceptée car aucun projet portant sur l’angle judiciaire n’avait été programmé, alors que ce procès a été un tournant dans le parcours de Baudelaire.

Les épreuves des "Fleurs du mal", avec des corrections de la main de Baudelaire en personne, avant la première publication du recueil en 1857. Wikipedia

Comment Baudelaire est-il devenu le symbole de la liberté d’expression de son époque, qui est d’ailleurs le titre de votre texte d’introduction ?

Bien malgré lui. Ce procès ne visait pas seulement la liberté d’écrire des livres, mais la liberté d’expression tout court. L’enjeu dépassait le champ littéraire à proprement parler. Le procureur impérial accusait Baudelaire de porter atteinte aux bonnes mœurs parce que sa poésie touchait des domaines érotiques et était anti-religieuse. Il faut restituer le contexte. Aujourd’hui, le blasphème n’existe pas, mais à l’époque il existait. Cet aspect religieux était fondamental, mais l’important était ailleurs. Aux yeux du procureur Ernest Pinard, le crime de Baudelaire consistait à faire l’éloge du mal. En tant que gardien de l’ordre, il se devait de s’attaquer à cette esthétisation de la négativité, susceptible de déstabiliser l’ordre social et politique. C’est pour les mêmes raisons que l’homme s’en était pris à Flaubert, auquel il reprochait de donner, à travers l’incarnation de la femme adultère dans Madame Bovary, l’image diminuée de la femme en général. Ensuite, il va s’attaquer à Ernest Sue parce que celui-ci donnait, selon lui, une image dégradée de la société en évoquant la pauvreté et faisant, d’une certaine façon, l’apologie de la révolution. C’étaient avant tout des procès politiques, avec en filigrane les débats qui opposaient à l’époque l’Empire et la République. Charles Baudelaire s’est retrouvé au milieu de tout cela et ne comprenait pas comment son livre était devenu un enjeu politique.

Quelles étaient les idées politiques de Baudelaire ?

Le poète était certes bien introduit dans les cénacles littéraires et progressistes, mais il n’avait lui-même aucune position affirmée sur le plan politique. Or pendant le procès, il avait en face de lui un homme qui, lui, nourrissait une ambition politique dont la réalisation passait par la condamnation de Baudelaire, après qu’il eut échoué à faire condamner Flaubert par la même chambre correctionnelle. Baudelaire sera sa revanche.

Comment expliquer que le procureur ait échoué à faire condamner Flaubert ?

C’est parce que le romancier avait su s’entourer de conseillers puissants et surtout d’un avocat qui avait été ministre. Homme d’âge mûr, cet avocat avait réussi à trouver les arguments pour contrecarrer le réquisitoire du procureur impérial. Malheureusement pour Baudelaire, lui était défendu par un jeune avocat de 23 ans, qui fit le choix de s’appuyer sur des arguments uniquement littéraires pour montrer que son client n’était pas le premier écrivain français à dépeindre les noirceurs du monde. Maître Chaix d’Este-Ange cita Rabelais, Molière, Voltaire, La Fontaine, Rousseau… Mais cela ne suffira pas car le procureur impérial, fort d’une argumentation très pointue, n’eut aucun mal à démontrer l’offense à la morale publique, avec des exemples à l’appui puisés dans l’œuvre incriminée. Il n’hésita pas à citer des strophes entières des Fleurs du mal afin de prouver le goût du poète pour la peinture lascive des relations humaines, évoquant la volupté, les frivolités et la morbidité. Les magistrats de la 6e chambre se laissèrent convaincre et condamnèrent le poète et son éditeur à de fortes amendes et à la suppression des passages jugés obscènes ou immoraux dans le recueil. Le recueil sera republié, amputé de six poèmes.

Comment Baudelaire a-t-il vécu cette condamnation ?

Il était furieux et se fâcha avec son avocat. Baudelaire ne s’attendait pas à une condamnation, d’autant qu’il y avait eu le précédent du procès raté contre Flaubert. Il était allé au procès presque la fleur au fusil et ne comprenait pas les implications politiques de l’attaque contre sa poésie. Mais il était soutenu par toute la République des lettres. D’ailleurs, le procès, même perdu, donnera un écho quasi national à son œuvre qui jusque-là n’était connue que des cénacles littéraires. La défaite contribua au rayonnement de Baudelaire qui devient alors un modèle pour les générations montantes de poètes, qui s’appelaient Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Valéry ou encore André Breton.

Coffret comprenant "Les Fleurs du mal" et "Le Spleen de Paris" publié à l'occasion des commémorations du bicentenaire de la naissance de Baudelaire, en avril 2021. © Édition Gallimard

Pour les spécialistes, Baudelaire a inauguré la modernité en poésie. En quoi consistait, selon vous, la modernité littéraire du poète des Fleurs du mal ?

Difficile de dire que la modernité des Fleurs du mal était dans la forme, qui pouvait être jugée plutôt classique. Baudelaire écrit encore des sonnets et ne dédaigne pas les alexandrins. Pour moi, la modernité de Baudelaire vient de sa liberté de ton, de son expression profondément sentimentale qui s’inscrit dans une sorte d’oxymore permanent de la beauté sombre, annoncée dès le titre : « Les Fleurs du mal ». La musicalité de ses vers, leur simplicité, leur sincérité allaient à contre-courant de la poésie classique dont l’époque était encore nourrie. Le poète va encore plus loin avec Le Spleen de Paris, qui sera publié dans sa version définitive après sa mort. Outre sa forme novatrice de poésie en prose, la cinquantaine de textes qui la composent montre la véritable originalité du projet poétique de Baudelaire qui a fait du mal-être, de la mélancolie et des idées noires une œuvre littéraire. Contrairement à Victor Hugo qu’il admirait et ses autres devanciers, il n’était pas dans le combat social, car le seul combat qui vaille pour lui, c’est le combat intérieur que mène chaque être pour s’élever au-dessus du chaos de l’âme. La modernité de Baudelaire réside sans doute aussi dans ce regard de peintre qu’il portait sur le monde et les choses. N’oubliez pas qu’il était aussi critique d’art et habité par la passion de l’image. On peut lire sa poésie comme un tableau descriptif, où chaque mot est un coup de pinceau pour donner à voir les sentiments et les mouvements intérieurs.

En tant que journaliste et critique littéraire, vous vous êtes intéressé de près aux littératures postcoloniales. Quelle influence Baudelaire a-t-il exercée sur les Senghor, les Césaire, les Tchicaya U Tam’si ?

Une influence primordiale, notamment sur les écrivains issus des territoires d’Outre-mer. À La Réunion, par exemple, Baudelaire est considéré comme un auteur réunionnais. Ailleurs en Afrique, les écrivains dont le génie créateur a été longtemps étouffé par les pressions diverses sous des régimes coloniaux, se sont inspirés de sa poésie pour dire leur propre mal-être qui n’était pas que politique.

Coffret Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris et le livret « Les Fleurs du mal en procès » introduit par Mohammed Aïssaoui). Illustration et calligraphie d’Ernest Pignon Ernest. Gallimard, 2021, 15 euros.

