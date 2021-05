RDC: un projet d'exposition à Kinshasa pour faire revivre l'«Esprit des ancêtres»

En plein débat sur la restitution des œuvres spoliées pendant la colonisation, une exposition est en train de voir le jour en République démocratique du Congo (RDC), à Kinshasa. « Esprit des ancêtres » a pour objectif de reconnecter les jeunes artistes aux œuvres plus anciennes.

Au départ, il y a un constat : beaucoup de Congolais connaissent mal les croyances de leurs ancêtres. Des croyances étouffées par la colonisation et, plus récemment, par les innombrables églises de réveil. « Esprit des ancêtres » doit permettre à de jeunes artistes d'intégrer à leur création des œuvres anciennes empreintes de cette spiritualité.

La peintre Géraldine Tobé est à l'origine du projet. Elle-même a été religieuse avant de redécouvrir les croyances ancestrales avec sa grand-mère. « Avec la religion catholique, j’ai toujours remarqué que cette religion était beaucoup plus penchée sur l’Occident et j’ai commencé à m’interroger sur pourquoi il n’y a pas d’évangiles selon les Africains, par exemple. Pourquoi il n’y a pas de saints noirs ? Et c’est là où tout a commencé », explique-t-elle.

Des œuvres qui sont « l'ADN » de l'identité congolaise

Pour Hans de Wolf, professeur d'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles et futur commissaire de l'exposition, « Esprit des ancêtres » est un projet primordial : « Pour nous, c’est très important que toute nouvelle génération comprenne que ces œuvres ethnographiques, qui sont tellement admirées dans le monde entier, sont en fait aussi l’ADN de leur identité. »

L'exposition « Esprit des ancêtres » doit voir le jour l'année prochaine au musée de l'Échangeur et au nouveau musée national à Kinshasa. Le temps, entre autres, de régler les questions juridiques et de transport des œuvres ethnographiques.

