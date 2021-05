La Bourse de commerce: aboutissement d’une vie pour le collectionneur François Pinault

Voilà l’événement muséal de l’année. En cette semaine de réouverture des lieux culturels en France, c'est l'nauguration, le samedi 22 mai, de la Bourse de commerce qui devient le nouveau musée de la collection Pinault.

Pour François Pinault, 84 ans, la Bourse de commerce est l'aboutissement d'une vie. Son rêve était d’avoir son musée parisien mais une première tentative à l’île Seguin avorte, c'était il y a 15 ans. Venise lui déroule alors le tapis rouge. Il achète le Palazzo Grassi et quelques années plus tard acquiert la Pointe de la douane. Un palais vénitien face à un bâtiment industriel de part et d’autre du Grand canal dans la Sérénissime c’est chic, c’est parfait, mais il n’a toujours pas planté son drapeau chez lui. C’est alors que la mairie de Paris propose au collectionneur la Bourse de commerce idéalement située à mi-chemin entre le Louvre et le Centre Pompidou. Suivent alors la restauration du bâtiment historique et l’inévitable attente dûe à la pandémie. Le bâtiment était prêt en mars dernier, l'exposition d'ouverture finalisée en octobre mais le public doit attendre le 22 mai pour découvrir ce nouveau lieu avec trois journées portes ouvertes.

Un bâtiment chargé

L'histoire commence au XVIe siècle. À la place de la Bourse de commerce se trouve la résidence de Catherine de Medicis. Il en reste juste aujourd'hui une colonne magnifique devant le bâtiment circulaire vestige d’une halle aux grains au XVIIIe siècle qui va céder la place à la Bourse de commerce au XIXe siècle avec sa rotonde et la première coupole en fonte de fer surplombée d’une verrière. Aujourd’hui ce bâtiment datant de l'exposition universelle de1889 a été restauré ainsi que les magnifiques fresques encerclant la coupole de 1400 m de long représentant les échanges commerciaux aux quatre coins de la planète.

Et à l’intérieur de ce monument historique figure le geste contemporain signé de l’architecte japonais Tadao Ando vieux complice de François Pinault qui a déjà œuvré pour lui dans les musées venitiens. Il place dans la rotonde un cylindre en béton armé comme un joyau du XXIe siècle au sein du monument quasi sans le toucher avec délicatesse et un grand respect de l’architecture existante. Un cercle dans le cercle donnant ainsi une impression d’infini, avec des ouvertures de part et d’autre, d’un côté sur Paris et de l’autre sur la rotonde au centre du bâtiment. Ce cylindre permet aussi d’intégrer toute la technicité moderne. Meilleure acoustique, éclairage etc. Il découpe aussi un nouvel espace d’exposition au centre du musée de plus de 600 m2

« Ouverture » est le titre et l'esprit de l'exposition inaugurale

La première oeuvre qu’on voit en rentrant dans le musée c'est la sculpture d’Urs Fisher au milieu de la rotonde baignant dans la lumière zénithale de la verrière. Il s’agit d’une reproduction de l’Enlèvement des Sabines de Jean Bologne du XVIe siècle qui se trouve à Florence. Mais l’artiste suisse de Zurich a troqué le marbre des trois corps implorants contre la cire où sont plantées des mèches. Et c’est une gigantesque bougie qui va fondre au fil du temps. Autour de cette œuvre d’autres invraissemblables bougies prennent la forme d’anciens sièges africains, copies de pièces se trouvant au musée du Quai Branly - Jacques Chirac, ou d’un monobloc en plastique, la chaise la plus reproduite au monde. Des œuvres éphémères sur la fragilité de l’existence.

Ce thème sur la condition humaine et notre vanité se retrouve aussi dans les galeries aux étages au-dessus avec notamment un remarquable ensemble d’oeuvres de David Hammons artiste afro-américain peu montré en France. Un drapeau en lambeau, sculptures de bric et de broc ou encore l’ossature d’une minuscule cellule de prison reproduite en taille réelle d’après celles du couloir de la mort de la prison de San Quentin en Californie où se retrouvent en majorité des détenus noirs. Cette œuvre terrible est posée devant une fresque restaurée dépeignant les échanges commerciaux durant la période coloniale.

Il y a aussi une large part accordée à la peinture dans l’exposition. François Pinault a en tout cas évité pour cette inauguration les icônes de sa collection riche de 10 000 oeuvres. Pas de Jeff Koons ni de Damien Hirst pour cette fois. Une volonté de renouveler le regard sur sa collection et de mettre l’accent sur le côté humaniste dans les œuvres.

