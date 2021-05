Corps noirs et médecins blancs: plongée dans l’imaginaire colonial

Delphine Peiretti-Courtis, «Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles» (La Découverte)

Le racisme a une histoire et la littérature médicale nous renseigne comme nulle autre sur la fabrique du préjugé, explique l’historienne Delphine Peiretti-Courtis, dans un ouvrage paru aux éditions La Découverte.

Au XVIIIe siècle en Europe et durant tout le XIXe siècle, le débat fait rage entre polygénistes et monogénistes, autrement dit entre ceux qui croient que les êtres humains sont divisés entre plusieurs espèces, et ceux qui ont compris l’unicité de l’espèce humaine.

Chez les premiers, on trouve Voltaire par exemple, qui veut battre en brèche l’idée biblique que tous les êtres humains seraient les descendants d’un couple unique, Adam et Ève. Ainsi les Lumières ont pu conduire à la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi combattre des croyances en alimentant des théories racistes. C’est l’un des paradoxes du temps.

Du côté des monogénistes, se distingue bien sûr Charles Darwin, qui en fait l’un des piliers de sa théorie de l’évolution. Un siècle plus tard, les progrès de la génétique achèveront de démontrer la faible diversité au sein de l’espèce humaine.

La science ne protège pas des préjugés

Au cours du XIXe siècle, les catégorisations les plus fantaisistes vont bon train. Certaines se développent autour de caractères sexuels fantasmés, d’autres sur la forme du crâne, du squelette ou du nez. On en vient même à classer les êtres humains entre ceux qui ont les cheveux crépus -appelés lissotriques- et ceux qui ont les cheveux lisses -les ulotriques.

L’histoire de Saatjie Baartman, la « Vénus hottentote », examinée par plusieurs scientifiques de renom puis disséquée par le naturaliste Georges Cuvier, demeure un cas d’école. Elle raconte comment un discours d’autorité scientifique a pu servir à conforter des préjugés.

Des spécificités intimes de cette jeune femme originaire de l’actuelle Afrique du Sud, à savoir des fesses proéminentes et une hypertrophie des petites lèvres de la vulve, sont ainsi pompeusement appelées stéatopygie et macronymphie, puis décrites sans autre forme de procès comme les caractères physiques propres à toutes les femmes de son « ethnie ».

Ces descriptions, comme bien d’autres, alimentent les fantasmes des hommes blancs quant à l’appétit sexuel des femmes noires. Delphine Peiretti-Courtis rappelle ainsi que, sur la base de projections semblables, des médecins européens ont longtemps justifié l’excision.

Racisme biologique et racisme culturel

Revenir sur l’histoire de ces aberrations montre aussi combien elles ont été tributaires des intérêts et des craintes du colonisateur. Ainsi la femme noire est-elle d’abord vantée pour ses penchants maternels, puis accusée d’être une mauvaise mère quand l’accroissement de la population colonisée intéresse les armées et qu’on semble découvrir le taux très élevé de la mortalité infantile.

De même l’homme noir est au gré des époques supposé être plus ou moins résistant aux maladies ou à l’effort. Au racisme biologique, s’ajoute ou se substitue un racisme culturel. Autrement dit, l’on peut très bien conclure à l’existence d’une seule espèce humaine mais porter des jugements sur les « mœurs africaines », s’adaptant eux aussi à ce qu’on prétend démontrer. C’est là même tout le fondement idéologique de la « mission civilisatrice » de la France qui permet d’apporter une caution morale à de simples ambitions territoriales.

Ces préjugés, nous explique l’autrice, ne sont pas seulement de mauvais souvenirs. Ils hantent toujours la parole publique, comme en témoigne, rappelle-t-elle, le discours de Dakar du président Nicolas Sarkozy. « L’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » avait-il affirmé en 2007. Ils perdurent aussi dans des encyclopédies grand public jusqu’à aujourd’hui.

Ainsi l’article de Wikipedia sur la stéatopygie continue de relayer comme vérité scientifique des descriptions racistes du XIXe siècle. Aujourd’hui encore, il faut se rendre sur des publications de spécialistes pour que leur caractère délirant soit clairement énoncé.

Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, XIXe-XXe siècles, La Découverte.

