Eurovision: le groupe italien Måneskin l'emporte, la Française Barbara Pravi deuxième

L'Italie remporte le 65e concours Eurovision de la chanson ce 22 mai 2021, à Rotterdam aux Pays-Bas. Avec son titre Voilà, la chanteuse Barbara Pravi frôle la victoire en accédant à la seconde place.

Alors que le podium était des plus serrés entre la Suisse et la France tout au long de la soirée, c'est l'Italie et son groupe Måneskin qui remportent l'Eurovision 2021. Leur titre Zitti E Buoni obtient les faveurs du public, ce qui leur a permis de décrocher la première place tant espérée.

Il s'en est fallu de peu pour Barbara Pravi. À 28 ans, elle échappe à la victoire du concours Eurovision de la chanson avec son titre Voilà. Elle n'a pas brisé la malédiction de la France qui n’a fait qu’échouer depuis la victoire de Marie Myriam en 1977 et son mythique L’oiseau et l’enfant.

Favorite des bookmakers, le style rétro, minimaliste et réaliste de Barbara Pravi a tout de même conquis le jury et le public avec un score final de 499 points. Elle devance l'Ukraine avec 364 points, la Suède avec 109 points ou encore Israël avec 93 points, pourtant des habitués de la victoire. Mais cela reste insuffisant face aux 524 points de l'Italie.

À Rotterdam, où est organisée la 65e édition de la compétition, annulée l’an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, la chanteuse est tout de même ravie de son classement. Sur place, toute la délégation française est fière de ce résultat, y compris les animateurs Laurence Boccolini et Stéphane Bern de la chaîne de télévision France 2 qui retransmet la compétition.

Une chanteuse déjà parée à l’exercice de l’Eurovision

Née à Paris en 1993 et d’origine serbe, la plume de Barbara Pravi, auteure-compositrice et interprète, avait déjà laissé des traces dans la compétition européenne. Elle a notamment coécrit Bim Bam Toi en 2019 pour la chanteuse Carla, arrivée 5e à l’occasion de la version junior du concours de chant. Elle récidive en 2020 et co-signe le titre J’imagine pour la jeune Française Valentina qui remporte l’Eurovision junior. Deux titres aux sonorités pop pour adolescents, parfaitement calibrés pour la compétition, mais aux antipodes de son style personnel.

Après des années d’errance, de faux espoirs ou de balbutiements, la France, membre du Big Five (ces pays fondateurs, plus gros financeurs du concours qui participent obligatoirement à la finale), redore donc son blason, elle qui n'avait pas obtenu cette place depuis 1991. L'Italie, quant à elle, va se charger d'accueillir la prochaine édition de l'Eurovision en 2022, si les conditions sanitaires le permettent.

Malgré la défaite, Barbara Pravi marque d’une pierre blanche l’histoire de la chanson française. Celle dont le titre a été jugé de « ringard » ou « ridicule » par ses détracteurs vient de prouver que son style est bien celui d’une grande chanteuse. Voilà !

