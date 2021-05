Le festival littéraire «Étonnants voyageurs» fait son retour en virtuel

Le festival littéraire « Étonnants voyageurs » est de retour à Saint-Malo, en Bretagne, pour ces trois jours de week-end de Pentecôte.

Publicité Lire la suite

Faute de pouvoir accueillir des dizaines de milliers de personnes qui se pressent chaque année depuis trente ans pour assister à des débats ou dédicacer leurs romans, en raison de la pandémie, l'événement fait venir des écrivains mais propose aux lecteurs de les rencontrer virtuellement. « Étonnants voyageurs » propose donc cette année aux lecteurs un voyage immobile.

Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid-19, la directrice adjointe, Mélani Le Bris, a choisi de maintenir une édition 2021 hybride: une cinquantaine d’auteurs, dont l’académicien Dany Laferrière ou le philosophe Bruno Latour, sont conviés. Et le public nostalgique de la cité corsaire pourra suivre les rencontres en ligne, humer virtuellement l’air marin, via quatre chaînes de télévision dédiées.

« Le café littéraire sera installé dans la Rotonde Cézembre du Palais du Grand Large. » Un lieu qui offre une vue panoramique et permet « de voir un petit peu la mer tout autour », raconte à RFI Mélanie Le Bris.

La thématique retenue pour cette édition fait écho à l’époque :« La recherche du temps présent, c’est une réflexion aussi, après cette année très particulière, digne d’un scénario de science-fiction, par moments. On va, en effet, vraiment s’attacher à cette idée-là, plutôt que de rendre un hommage à Michel… »

Michel Le Bris, le père de Mélani, le créateur du festival, en 1990, est mort du Covid-19 fin janvier dernier. C’est aussi pour lui que cette édition existe malgré tout, sous une forme hybride, pour que continuent de prospérer les thèmes qui lui étaient chers : la littérature-monde, les identités plurielles ou le besoin d’imaginaire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne