France: Laurence des Cars nommée à la tête du Louvre

Première femme à diriger le plus grand musée du monde, Laurence des Cars, 54 ans, actuellement présidente du Musée d'Orsay, a été choisie mercredi 26 mai par l'Élysée pour succéder à Jean-Luc Martinez à la tête du Louvre. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre.

Fille du journaliste et écrivain Jean des Cars, petite-fille du romancier à succès Guy des Cars, Laurence des Cars a été choisie pour son ouverture aux débats de société et au monde.

Sa direction du musée d'Orsay a été marquée par l'exposition « Le modèle noir » dont le succès a été tel, qu'elle a décidé d'élargir les espaces d'exposition, tout en ouvrant l'accès au musée à un public jeune.

Elle s'est par ailleurs mobilisée pour la restitution d'œuvres spoliées par les nazis. Car pour elle, « un grand musée se doit de regarder l'Histoire en face ».

Spécialiste de l'art du XIXe et du début du XXe siècle, Laurence des Cars a étudié à la Sorbonne et à l'École du Louvre puis intégré l'École nationale du Patrimoine. Elle obtient son premier poste de conservateur au musée d'Orsay en 1994 et y reste jusqu'en 2007, année où elle est nommée directrice scientifique de l'agence France Museum chargée du développement du Louvre Abu Dhabi. Elle dirigera ensuite successivement le musée de l'Orangerie et le musée d'Orsay à partir de 2017.

Musée à « vocation universelle »

Sa première mesure en prenant la direction du Louvre le 1er septembre sera la création d'un neuvième département consacré à Byzance et aux chrétiens d'Orient. Ce mercredi matin sur France Inter, Laurence des Cars a dévoilé son projet pour le Louvre : « Réfléchir aujourd'hui à ce qu'était un musée universel puisque c'est un peu l'étiquette qu'on colle au Louvre. À tort d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait un musée universel : il n'y a pas tous les arts, il n'y a pas toutes les civilisations et les cultures au Louvre. Mais il y a une vocation universelle du Louvre, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce potentiel. Et dans ce potentiel, le Louvre peut être pleinement contemporain parce qu'il peut s'ouvrir précisément au monde d'aujourd'hui, tout en nous parlant du passé. »

« Nous vivons une époque compliquée, passionnante mais compliquée, poursuit Laurence des Cars. Nous sommes tous un peu en perte de repères. Les premiers visiteurs qu'on a accueillis mercredi dernier, il y avait des larmes dans leurs yeux. Et ils nous ont dit : "Ça nous a tellement manqué !" Parce que qu'est-ce que c'est que la rencontre avec l'œuvre d'art ? C'est ouvrir son esprit à une sensibilité différente et c'est se retrouver soi-même. Et c'est ça l'expérience du musée: c'est une expérience qui est unique. Plus vous allez vous perdre dans les salles du Louvre, plus vous vous retrouverez. »

