Napoléon: les «?» et «!» des artistes contemporains

Avec « Napoléon ? Encore ! », l’art contemporain entre pour la première fois aux Invalides, jusqu'au tombeau de l'empereur. Comment les artistes voient-ils aujourd’hui la figure de Napoléon ? L’historien d’art Éric de Chassey a invité les œuvres d’une trentaine de peintres, sculpteurs, cinéastes, performeurs de plusieurs générations et nationalités à l’occasion du bicentenaire de sa mort. Entretien.

RFI : Napoléon ? Encore ! est une invitation faite aux artistes contemporains. À son époque, qu’a fait Napoléon pour les artistes et l’art contemporain ?

Éric de Chassey : Napoléon a été très préoccupé par la question de l’image, pour lui-même. Dans le domaine des arts visuels, il a passé beaucoup de commandes pour faire en sorte que soient représentées ses victoires – évidemment pas ses défaites. Napoléon était également capable de passer des commandes un peu étranges, par exemple La Révolte du Caire (1810) à Anne-Louis Girodet, ou à de jeunes artistes sortis de la Révolution, comme Jacques-Louis David (1748-1825), Antoine-Jean Gros (1771-1835), François Gérard (1770-1837). Ils ont fait beaucoup d’œuvres à sa gloire, mais, en fait, quand on les regarde aujourd’hui, ils inventent une nouvelle manière de représenter l’histoire aussi.

Depuis la commande de cette exposition, il y a deux ans, comment votre image de Napoléon a-t-elle évolué ?

Comme beaucoup d’hommes de ma génération [Eric de Chassey est né en 1965], j’avais une image de Napoléon assez lointaine qui est née de l’enfance et de l’adolescence. Quand on grandissait en France dans les années 1970, Napoléon était assez présent dans les livres d’histoire, dans les récits, etc. Comme beaucoup d’adolescents, j’étais fasciné par l’idée de quelqu’un qui, très jeune, avant même d’avoir atteint véritablement l’âge adulte, avait remporté de grandes victoires, avait des rêves absolument extraordinaires, etc.

Puis, je me suis un peu désintéressé de Napoléon, parce que j’y voyais surtout les aspects négatifs, celui du chef de guerre, ne cessant de faire la guerre - même s’il a été en partie forcé. Celui qui rétablit l’esclavage, qui va sanguinairement empêcher les hommes de Saint-Domingue d’être libres. Et de faire tuer à petit feu Toussaint-Louverture.

Travailler sur cette exposition, cela a-t-il modifié votre perception ?

Je me suis rendu compte que c’était un personnage où j’ai retrouvé une certaine forme de complexité. Napoléon est à la fois l’héritier des Lumières, de la Révolution, mais aussi de la royauté, de l’autocratie. Il est pétri de contradictions. Alexander Kluge, le grand cinéaste allemand, dans le film, un triptyque, qu’il a fait pour l’exposition, reprend la phrase d’un écrivain en disant que Napoléon est un homme pétri de ruines. D’ailleurs, on vit dans un monde, en tout cas dans une Europe, qui est profondément modelée par un certain nombre de décisions prises par Napoléon ou Napoléon-Bonaparte. Et c’est évidemment intéressant de se pencher sur cet héritage, de ne pas le nier, parce que l’héritage, c’est toujours pareil : on hérite de ce que les parents ont fait. Vous prenez tout. Ensuite, cela ne veut pas dire que vous trouvez tout bien. Mais, vous prenez tout. Vous êtes faits de cette histoire-là.

Éric de Chassey, commissaire de l’exposition « Napolèon ? Encore ! » devant « L’Epereur Napoléon Ier se couronnant lui-même » (2021) de Yan Pei-Ming. © Siegfried Forster / RFI

Parmi les artistes sélectionnés autour du thème Napoléon ? Encore !, trois artistes ont mis en avant un cheval dans leurs œuvres. La performeuse serbe Marina Abramović (née en 1946 à Belgrade) avec sa vidéo The Hero (2001). Le plasticien, écrivain et historien Pascal Convert (né en 1957 à Mont-de-Marsan) a suspendu sous le dôme des Invalides, au-dessus du tombeau de l’Empereur, une copie 3D du squelette de Marengo (2021), le cheval préféré de Napoléon, qui est aussi le cheval de la défaite de Waterloo. Le Cheval de Turin (2012) de l’artiste franco-algérien Adel Abdessemed est un hommage aux chevaux victimes. Cette omniprésence de la figure du cheval dans l’exposition, est-ce un hasard ?

Je ne me suis pas du tout rendu compte en choisissant ces œuvres qu’il y avait une espèce de fil blanc dans l’exposition autour de l’animal et du cheval. Mais, je pense que cela a à voir avec la période qu’on vit. Pour se poser la question de l’humanité, on s’en rend compte que passer par l’animal est aussi important. Donner une part active à l’animal. Pour les générations antérieures, dans beaucoup de peintures de bataille, les animaux étaient tout simplement un accessoire. Ici, cela devient un acteur véritablement important.

Dans la pièce de Pascal Convert, Momento Marengo, il y a une manière de réunir le cavalier et son cheval dans la mort et au-delà de la mort. Cela rend palpable la question de la mort, donc la question de la vie. Il y a la présence des ossements de ce cheval dans ce lieu qui célèbre un mort, mais où la mort n’est pas présente. C’est une forme de réhumanisation. C’est intéressant, parce que, le monde dans lequel on vit, paradoxalement, alors même qu’on nous assène tous les jours avec des chiffres de mortalité de la pandémie, la mort comme fait matériel est très peu présente. Et là, elle l’est.

Pourriez-vous nous citer des œuvres emblématiques pour le point d’interrogation et le point d’exclamation du titre Napoléon ? Encore ! ?

Pour le point d’exclamation, on peut prendre les tableaux de Yan Pei-Ming. Il s’est intéressé depuis longtemps à la représentation du pouvoir et à la question de la répétition. Ici, il s’empare d’un petit dessin préparatoire de David pour le sacre de Napoléon qui n’a pas été réalisé et qui montre l’auto-couronnement de Napoléon. Finalement, David va choisir de montrer Napoléon couronnant Joséphine. Il le fait en répétant cette figure et en insistant dessus alors qu’elle avait une présence très subliminale. Je pense que cela tient du point d’exclamation, mais avec un paradoxe de toute façon, parce que le titre aurait très bien pu être Napoléon ! Encore ?. J’ai changé plusieurs fois d’avis sur comment il fallait mettre le point d’interrogation et le point d’exclamation.

Et pour le point d’interrogation ?

Comment voit-on aujourd’hui Napoléon ? Est-ce qu’on le voit comme une figure uniquement héroïque ? C’est très difficile. On le voit comme une figure complexe sur laquelle on peut vraiment s’interroger. Il y a deux sculptures de Julian Schnabel, Napoléon (1991) et Golem (1986). C’est-à-dire à la fois une version très humaine de Napoléon, à l’échelle humaine, avec son bicorne blanc, la sculpture fait à peu près 1m80 de haut. Et puis, cette version avec un grand bicorne, démesurée, qui fait quatre mètres cinquante, Golem, ce monstre fabriqué par l’homme qui va semer la destruction, être l’instrument de dieu, mais, qui est fait avec une moule qui a presque l’air de s’effondrer sur lui-même. Donc, c’est un colosse aux pieds d’argile.

De quelle façon, cette exposition est-elle inédite ?

Je ne crois pas qu’il y avait d’expositions parlant aujourd’hui de Napoléon de la part d’artistes. Cela n’arrive pas comme un sujet naturel. Il y a eu le tableau de Yan Pei-Ming qui a fait une série sur Napoléon. Mais, autrement, on est, soit dans la commémoration historique soit dans une production d’artiste détachée de la question de l’histoire. Et là, on réunit les deux. On arrive à inviter les artistes à s’interroger sur le passé, à proposer les questions qu’ils veulent poser. Et à le faire à l’intérieur d’un musée en le mêlant avec l’ensemble des objets et les œuvres d’art qui sont déjà présents dans ce musée. Cela questionne aussi ces objets et les objets eux-mêmes questionnent les œuvres qui sont présentes. Les sens et les significations se transforment de ce point de vue-là.

► Napoléon ? Encore ! De Marina Abramović à Yan Pei-Ming. Un parcours d’art contemporain au musée de l’Armée aux Invalides, à Paris, jusqu’au 30 janvier 2022.

