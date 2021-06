Le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière enrichit les collections du musée du quai Branly

C’est un événement au musée du quai Branly-Jacques Chirac, à Paris, spécialisé dans les arts d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. Les collections s’agrandissent grâce à une donation exceptionnelle, la plus importante depuis 1945 : celle de l’homme d’affaires Marc Ladreit de Lacharrière. Trente-huit œuvres – essentiellement africaines – rejoignent le musée dans un nouvel espace d’exposition permanente.

Au début des années 2000, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, ami de Jacques Chirac, commence une collection d’« arts premiers », selon le terme usité à l’époque. Conseillé par des experts, il visite galeries et salles de ventes… et s’en remet à ses coups de cœur. Ses fonds sont quasiment illimités. En 2016, l’homme d’affaires, âgé aujourd’hui de 80 ans, décide d’une donation au musée du quai Branly. Valeur estimée : 50 millions d’euros.

Masques baoulés ou dogon, statue luba, gardien de reliquaire fang… « Cette donation est exceptionnelle, car elle fait entrer dans les collections nationales un ensemble très important sur le plan esthétique ou de l’histoire de l’art, au regard de la provenance des œuvres ou des différents propriétaires qui les ont eues en leur possession », souligne Yves Le Fur, directeur du patrimoine et des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Vue sur la scénographie des collections permanentes exposées en galerie Marc Ladreit de Lacharrière. Mars 2021. © Musée du quai Branly-Jacques Chirac, photo : Thibaut Chapotot.

« Panthéon de sculptures »

Parmi les trésors désormais accessibles au public, le regard s’arrête sur une statue féminine allaitante sénoufo, porteuse d’une coupe. « Cette œuvre aurait dû être détruite par un iconoclasme dans les années 1950, relate Yves Le Fur. On avait alors demandé aux gens de détruire tout ce qui était de l’ordre du fétichisme, de la sorcellerie, etc. … Alors que cet objet vient d’une société secrète féminine destinée à lutter contre la sorcellerie ! Cette œuvre aurait pu disparaitre du panthéon des sculptures de l’humanité ». Passée dans la collection Barbier-Mueller, en Suisse, et rachetée plus tard par Marc Ladreit de Lacharrière, elle a trouvé sa place au musée du quai Branly-Jacques Chirac… et dans quel écrin !

Pour la collection Marc Ladreit de Lacharrière, l’architecte Jean Nouvel a en effet conçu des vitrines qui épousent totalement la forme des sculptures, des « auras » comme les appelle celui qui a aussi dessiné l’architecture du musée lui-même. Une prouesse technique à la hauteur de la valeur des œuvres.

Vue sur la scénographie des collections permanentes exposées en galerie Marc Ladreit de Lacharrière. Mars 2021. © Musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo : Thibaut Chapotot.

Engagement sur le long terme

Mais l’engagement de Marc Ladreit de Lacharrière ne s’arrête pas là. Le créateur de la holding Fimalac, qui investit notamment dans la culture et le numérique, doit financer les expositions temporaires de la galerie qui porte son nom, dans les cinq prochaines années - sans exercer de droit de regard sur les thèmes abordés. Un financement à hauteur de 200 000 euros par an.

Emmanuel Kasarhérou, président du musée du quai Branly-Jacques Chirac, veut y voir « un acte de générosité [qui] constitue un engagement fort pour la promotion des savoirs et la valorisation des traditions artistiques extra-européennes ».

