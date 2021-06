Le Festival de Cannes 2021 souhaite reprendre son rang

L’Afrique sera à l’honneur de cette 74e édition du Festival de Cannes qui se tiendra exceptionnellement du 6 au 17 juillet. Les films du Tchadien Mahamat-Saleh Haroun et du Marocain Nabil Ayouch figurent parmi les 24 longs métrages en lice pour la Palme d’or. Avec un feu d’artifice de grands noms du cinéma dans la sélection officielle annoncée ce jeudi 3 juin par le délégué général Thierry Frémaux, le Festival souhaite visiblement faire oublier une année noire de son histoire.

Nanni Moretti, Kirill Serebrennikov, Jacques Audiard, Paul Verhoeven, Wes Anderson… Le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, a organisé un véritable défilé de stars pour la compétition de la 74e édition de Cannes.

Avec sept films sur 24, le cinéma français a été particulièrement bien servi. Aux côtés de Carax et Audiard, il y aura Catherine Corsini, Mia Hansen-Love, Bruno Dumont, François Ozon, mais aussi la jeune Julia Ducournau avec Titan.

La question des droits de l’homme sera posée avec les films de l’Iranien Ashgar Farhadi, A Hero, et du metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov, Petrov’s Flu, dont il n’est pas sûr qu’ils obtiennent l’autorisation de quitter leur pays pour accompagner leur film à Cannes. Le cinéaste expérimental Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d’or en 2010, revient en compétition avec un film colombien, Memoria.

Le réalisateur marocain Nabil Ayouch sera la première fois en lice pour la Palme d’or avec Haut et fort. Le film raconte la vie d’Anas, un ancien rappeur qui encourage les jeunes du quartier à s’exprimer à travers la culture hip hop. « Une histoire forte qui parle de la jeunesse marocaine, son appétit d’écrire, de faire de la musique, de faire du rap ». Et, fait très rare, il y aura même un deuxième film venant du continent africain dans la compétition. Le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, Grand Prix en 2010, présentera Lingui – les liens sacrés. L’histoire se déroule dans les faubourgs de N’djaména, autour d’une mère désespérée quand elle s’aperçoit de la grossesse de sa fille de quinze ans.

Depuis 1975 et la Chronique des années de braise de l’Algérien Mohammed Lakhdar-Hamina, on attend toujours la deuxième Palme d’or remportée par un cinéaste africain. En 2019, avec Atlantique, la Franco-Sénégalaise Mati Diop est devenue la première cinéaste femme d’origine africaine ayant remporté le Grand Prix à Cannes.

Comment faire oublier l’annus horribilis 2020 ?

2020 était une année horrible pour le monde du cinéma, et en particulier pour le Festival de Cannes. Après avoir annulé la compétition et le rendez-vous sur place, le label « Cannes 2020 » attribué à 56 films n’avait pas réussi à percer. Résultat, depuis la pandémie de Covid-19, le plus prestigieux festival au monde a plutôt pris du retard par rapport aux autres festivals cinématographiques qui avaient fait le choix de maintenir une édition numérique, comme le Festival d’Annecy (qui sera d’ailleurs du 14 au 19 juin le premier grand événement culturel international à accueillir du public en France). Mais Cannes avait aussi accusé du retard par rapport à la Mostra de Venise qui avait réussi à réaliser un festival en présentiel, malgré les restrictions sanitaires, grâce à une organisation exemplaire et une sélection pertinente dont le Lion d’or Nomadland, de Chloé Zhao, avait aussi remporté plus tard le prestigieux Oscar.

Cannes, Netflix et les plateformes

2021 sera alors pour le Festival de Cannes l’occasion de retrouver son rang et d’essayer de redevenir le centre des débats sur les enjeux du cinéma d’aujourd’hui. Pas une chose facile dans un monde actuellement dominé par les plateformes comme Netflix, Disney+ ou Amazon qui vient d’acheter le studio hollywoodien Metro Goldwyn Mayer (MGM) pour 8,45 milliards de dollars.

Interrogé sur l’absence de films de Netflix, le délégué général du Festival de Cannes a précisé son point de vue : « Le Festival a une règle, que les films en compétition doivent être montrés en salles en France. Netflix n’accepte pas les règles du Festival. On se parle beaucoup. Nous regrettons cette absence, cette attitude, de ne pas être capable de discuter cette présence. Hors compétition, nous serions heureux d’accueillir des films Netflix à Cannes. »

De toute façon, pour Frémaux, après le confinement, « le triomphal retour des spectateurs dans les salles en France » a bien montré que les salles de cinéma ne sont pas mortes.

Les femmes et l’écologie

Avec la présence de quatre réalisatrices parmi les 24 cinéastes en compétition, la parité, visiblement, n’a pas été un critère de sélection. En revanche, le Festival affiche cette année pour la première fois un engagement appuyé en faveur de l’environnement. « Nous devons penser à une manière radicalement différente de produire un événement d’ampleur internationale », a affirmé Thierry Frémaux avant d’annoncer une contribution environnementale de 25 euros imposée à chaque festivalier, indépendamment si ce dernier prend le train, la voiture ou d’arriver en jet privé sur la Croisette.

Pour le seul mois de mai 2018, une association écologique avait compté 1 700 atterrissages et décollages d’avions à l’aéroport de Cannes. Au-delà d’un engagement à réduire les déchets et des émissions carbones et d’utiliser une flotte de voitures officielles composée à 60 % de véhicules électriques ou hybrides, Frémaux promet aussi de diminuer de moitié le volume du tapis rouge utilisé. Et il y aura une nouvelle section éphémère dédiée à l’environnement, sans toutefois aller jusqu’à demander aux réalisateurs d’établir et publier un écobilan de leurs tournages et productions de films.

Parmi les films hors compétition, il y a le premier film de Charlotte Gainsbourg sur sa mère, Jane par Charolotte, en séance spéciale, mais aussi le deuxième film de Hafsia Herzi, Bonne Mère, tourné à Marseille, « un grand film sur la pauvreté en France », selon Thierry Frémaux.

Spike Lee et Jodie Foster

Spike Lee sera le premier président afro-américain du jury et décernera le 17 juillet la Palme d’or. Jodie Foster, Palme d’or en 1976 pour son exploit dans Taxi Driver, recevra une Palme d’honneur en tant qu’invitée spéciale.

Reste à savoir l’impact des exigences sanitaires sur le déroulement du Festival. À défaut d’avoir une attestation de vaccin validée par les autorités françaises ou la preuve d’une immunité acquise, les festivaliers sont invités à se faire tester gratuitement toutes les 48 heures dans un centre de dépistage mis à disposition.

