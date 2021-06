«Petite maman», de Céline Sciamma, conte fantastique sur le lien mère-fille

Céline Sciamma avait marqué le festival de Cannes 2019 avec Portrait de la jeune fille en feu, une histoire d'amour entre deux femmes dans la France du XVIIIe siècle. Elle revient au cinéma avec un film contemporain et aux antipodes, Petite maman, en salles depuis mercredi. L'histoire d'une fillette qui devient l'amie d'enfance de sa propre mère.

Nelly aide son père à vider la maison de sa grand-mère maternelle qui vient de mourir. Pour se distraire, la fillette de huit ans va jouer dans le bois attenant. Et c'est dans la forêt qu'elle fait la connaissance d'une petite fille de son âge. Elle s'appelle Marion, comme la mère de Nelly qui s'est éclipsée, submergée par le chagrin

Nelly fait la connaissance de sa mère, enfant. Jamais ce paradoxe temporel n'est explicité. Il est juste identifié et révélé par les deux fillettes. Et c'est l'une des grandes forces de ce film qui explore la complexité des liens familiaux et du travail de deuil, en filmant, sérieusement mais sans gravité, les jeux d'enfants.

Cette impression d'inquiétante étrangeté est renforcé par le choix de Céline Sciamma de faire appel à deux fillettes jumelles pour incarner Nelly et sa mère Marion au même âge : sœurs, clones, amies, mère et fille. Et cette ambiguïté ouvre différentes pistes et contribue à faire de cette épure une fable intemporelle.

