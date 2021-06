«The Power of My Hands», 16 artistes femmes africaines s’emparent de leur représentation

Stacey Gillian Abe Enya Sa, 2017 Impression sur dibond, 150 x 150 cm Afriart Gallery, Kampala, Ouganda © Stacey Gillian Abe / Photo Giulio Molfes

Texte par : Sébastien Jédor

« The Power of My Hands » regroupe 16 artistes, uniquement des femmes et uniquement originaires de pays lusophones ou anglophones, quasiment jamais montrées en France. Une exposition originale à plus d’un titre, au Musée d’art moderne de Paris.