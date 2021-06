«Nomadland» sort en France et cristallise les enjeux du cinéma mondial

En France, ce chef-d’œuvre du cinéma américain indépendant sort enfin le mercredi 9 juin en salles. Plus qu’un film, le long métrage de Chloé Zhao, auréolé par trois Oscars, un Golden Globe et le Lion d’or du meilleur film à la Mostra, est en train de devenir un véritable phénomène. « Nomadland » rend visibles les grands enjeux actuels du cinéma mondial : le rôle des femmes, la relation avec la Chine, la place des plateformes, du streaming.

Publicité Lire la suite

Comment résumer en trois phrases le talent de Chloé Zhao, la réalisatrice de 39 ans de Nomadland ? Une maîtrise incroyable de l’image pour capter les paysages extérieurs et intérieurs. Une sensibilité infinie pour approcher les nomades modernes jetés sur les routes américaines après avoir tout perdu. Un récit aussi émouvant qu’entrainant pour nous faire plonger ensemble avec les protagonistes du film dans cette crise économique très violente pour les pauvres qui prend corps au grand écran.

Mais, au-delà de l’histoire racontée d’une manière à la fois modeste et majestueuse, le film, récompensé par une dizaine de prix dans le monde, semble cristalliser les défis du cinéma mondial et rendre concret des débats et combats jusqu’ici souvent restés épars.

Une figure emblématique de la percée des femmes dans le cinéma mondial

Bien malgré son caractère plutôt timide, Chloé Zhao est devenue emblématique pour la percée des femmes dans le cinéma mondial, et ce n’est peut-être pas un hasard que ce soit avec une histoire portée par une femme, merveilleusement incarnée par l’actrice Frances McDorman. Au cours des presque 90 ans d’histoire de la Mostra de Venise, Zhao fut que la cinquième femme à remporter le Lion d’or, aux Golden Globes la deuxième à avoir remporté la distinction suprême, aux Oscars la seconde femme sacrée meilleure réalisatrice.

Frances McDormand, rôle principal de « Nomadland », et la réalisatrice Chloé Zhao. © Searchlight Pictures

La Sino-Américaine Chloé Zhao et la censure en Chine

Sans oublier que dans tous ces très prestigieux festivals, elle était la première lauréate d’origine chinoise de la récompense ultime. Née en 1981 à Pékin, sous le nom de Zhao Ting, d’un père employé dans une entreprise de sidérurgie et une mère soignante, elle a passé toute son enfance en Chine avant de partir d’abord à Londres et ensuite aux États-Unis pour y étudier à la fois sciences politiques et cinéma, avec, entre autres, Spike Lee comme professeur. Pour cela, son pays d’origine s’est montré extrêmement fier quand Chloé Zhao a remporté ses premiers prix. Cette euphorie patriotique a pris fin après la récompense de Zhao aux Golden Globes, quand on a déterré une interview donnée en 2013 à Filmmaker, dans laquelle la cinéaste avait défini son expérience de la Chine comme « être dans un endroit où il y a des mensonges partout ».

► À lire aussi : Oscars: le triomphe de «Nomadland» passé sous silence en Chine

Depuis, les films de Chloé Zhao sont frappés par la censure chinoise et exclus du gigantesque marché chinois. Du coup, ses films deviennent dorénavant aussi un marqueur pour les relations culturelles entre les pays respectant les droits de l’homme et la Chine. Et dans la guerre économique planétaire, Chloé Zhao pourrait, encore une fois malgré elle, devenir une icône pour un combat culturel contre les ravages de la censure en Chine.

La cinéaste et les plateformes

Dernier point, mais non le moindre, le succès de Nomadland confirme aussi un tournant historique pour l’industrie cinématographique. Un changement profond et probablement irréversible, accéléré de façon vertigineuse par les confinements provoqués par la pandémie de Covid-19, la fermeture des salles de cinéma et les succès inédits des plateformes, plébiscités de plus en plus et sans équivoque par le public.

Nomadland est devenu le premier film couronné par un Lion d’or, un Golden Globe et trois Oscars avec une sortie salle/SVOD simultanée. En janvier, le studio Searchlight, qui appartient à Disney, a sorti le film de Chloé Zhao simultanément dans les salles américaines et pour les 38,8 millions d’abonnés américains de la plateforme Hulu. Après la fierté de Netflix, Roma, du Mexicain Alfonso Cuaron, Nomadland est donc devenu le deuxième Lion d’or et le deuxième film oscarisé rattaché à une plateforme.

Chloé Zhao lors de la remise des Oscars pour « Nomadland », le 25 avril 2021 à Los Angeles. Chris Pizzello POOL/AFP

Entre salles de cinéma et streaming, le public décidera

Autrement dit, Chloé Zhoé, une cinéaste qui s’est construite grâce aux festivals traditionnels comme Sundance ou la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, se déploie aujourd’hui naturellement à la fois dans les salles et en streaming, entre cinéma américain indépendant et grosses productions.

À ce titre, chaque spectateur qui va regarder Nomadland dans une salle de cinéma en France met à mal la logique prônée par le Festival de Cannes qui défend bec et ongles la sacro-sainte chronologie des médias en France. C’est-à-dire le principe qu’uniquement des films diffusés en salles et respectant un délai de trois ans avant d’être diffusé sur une plateforme sont dignes d’être en compétition pour la Palme d’or. Une position avec laquelle le Festival de Cannes se trouve de plus en plus isolé dans le monde du cinéma.

Comment coexister avec les nouvelles réalités ?

Alberto Barbera, le directeur de la Mostra, continuera par exemple à accepter des films de Netflix et d’autres plateformes en compétition : « On va vers une sorte de coexistence entre la diffusion en streaming et la distribution dans les salles. Il faut trouver de nouvelles règles. Le streaming est une réalité avec laquelle il faut coexister. » Une ligne éditoriale qui lui avait permis en pleine pandémie de Covid non seulement de sélectionner Nomadland, mais en tout huit films réalisés par des femmes sur les 18 de la compétition. Là, où le Festival de Cannes 2021 affiche seulement quatre films de réalisatrices (dont trois françaises) dans une compétition élargie à 24 (!) films.

Avec Nomadland, Chloé Zhao fait converger des éléments jusqu’ici souvent séparés et fait ainsi trembler les certitudes de l’univers cinématographique. La réalisatrice incarne la nouvelle place des femmes au cinéma mondial. En même temps, elle nous alerte sur les limites de nos échanges culturels avec la Chine. Et, sans être liée à Netflix, elle révèle les défis posés par les plateformes à l’exception culturelle française et l’industrie cinématographique dans le monde.

► À lire aussi : Le Festival de Cannes 2021 souhaite reprendre son rang

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne