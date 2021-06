Ouverture officielle de l’Hôtel de la Marine, joyau du patrimoine français

Demain, samedi 12 juin, aura lieu l’ouverture officielle à Paris de l’Hôtel de la Marine, place de la Concorde. L’un des joyaux parmi les monuments historiques en France ouvre après une restauration minutieuse.

Avant d’abriter le ministère de la Marine, le bâtiment construit sous Louis XV est affecté au départ à l’intendant du garde-meuble du monarque. Celui-ci a pour fonction de meubler les résidences royales. Le monument abrite alors des magasins, ateliers, bureaux, salles d’exposition, mais aussi l’appartement de l’intendant. Et c’est cet appartement, le joyau du bâtiment, qui a fait l’objet d’une restauration minutieuse dans les règles de l’art du XVIIIe siècle.

Joseph Ashkar a supervisé la décoration avec Michel Carrière : « Paris n’a pas besoin d’un musée de plus. Elle a besoin d’un endroit où l’on réconcilie la nouvelle génération avec le XVIIIe siècle. Un siècle où il y a un art de vivre avec des atmosphères moins tapageuses que ce qu’on a l’habitude de voir dans ces palais, avec les plus grands artisans, les plus grands menuisiers, les plus grands ébénistes, les plus grands bronziers qu’a connus la fin du XVIIIe siècle. »

C’est donc tout un art de vivre à la française qu’on peut y découvrir, mais, financement oblige, une partie du bâtiment sera transformée en bureaux. Un espace de 6 000 mètres carrés de coworking pourra accueillir plus de 650 personnes pour y travailler. Enfin, une salle est réservée à l’un des grands mécènes de l’Hôtel de la Marine, la fondation Al-Thani du Qatar.

