Le phénomène «Lupin» sur Netflix: c'est parti pour la saison 2

Netflix met en ligne cinq nouveaux épisodes de la série Lupin incarné par l'acteur Omar Sy. Un succès mondial inspiré par Arsène Lupin, un personnage de gentleman cambrioleur inventé par l'auteur Maurice Leblanc dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, Lupin se nomme Assane Diop et 76 millions d'abonnés de Neflix ont déjà suivi ses premières aventures.

Du rythme et de l'action pour ces cinq nouveaux épisodes de Lupin, et toujours Paris pour décor, un des attraits de la série. Après le Louvre, voici Orsay et son horloge magique, les quais de Seine, le Pont Neuf, le théâtre du Châtelet et une course poursuite dans les catacombes.

Lupin est devenu la série internationale la plus regardée de Netflix et la première création originale française de la plateforme à percer le top 10 des abonnés américains.

L'acteur Omar Sy campe Assane Diop, un cambrioleur au grand cœur, papa poule en instance de séparation, bien décidé à venger la mort de son père, immigré sénégalais accusé à tort de vol par son riche patron.

Intrigue à Étretat

Dans ces nouvelles aventures, on reste dans le registre du divertissement familial même si le ton se fait plus sombre : le fils d'Assane Diop a disparu sur la plage d'Étretat.

La petite ville de la côte normande savoure ce triomphe inattendu, au gré des invasions régulières de fans. C'est là en effet que le créateur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc, a écrit dans sa maison devenue musée pas moins de 19 romans.

