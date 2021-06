Le Grand Palais Éphémère lance la création artistique en réalité augmentée

Les 19 et 20 juin aura lieu le « Palais augmenté », le premier festival dédié à la création en réalité augmentée. Chaque œuvre présentée est aussi bien ancrée dans la réalité virtuelle que dans le réel des 10 000 mètres carrés du Grand Palais Éphémère de Paris.

Avez-vous rigolé, il y a quelques années, quand des personnes subitement devenues bizarres, le nez collé à leur portable, ont chassé les Pokemon en pleine rue ? Eh bien, chers amateurs d’art avides de nouvelles créations, vous y êtes aussi ! Le Grand Palais Éphémère ne nous propose pas d'attraper des Pikachu ou Bulbizarre. Il nous invite à nous promener dans les imaginaires artistiques intitulés Et maintenant, où ?, Des empreintes sur la grève, Contre-Plongée, HanaHana ou Genius loci.

« Interroger les regards des visiteurs »

Il faut être là, ici et maintenant, pour entrer dans les univers imaginés par les artistes et suivre leurs créatures : des plantes, des monstres, des rêves et des moments apocalyptiques. Cinq œuvres d’artistes internationaux à découvrir sur un terrain de jeu pas comme les autres : sous les 44 arches monumentales et les lignes courbes de la Nef culminant à 20 mètres. Cinq œuvres dans un espace gigantesque pratiquement vide.

« Le vide est un potentiel, explique Roei Amit, directeur du numérique à la Réunion des musées nationaux (RMN)-Grand Palais. Un potentiel qui appelle à être rempli par la création, l’imagination des artistes qui ont créé des œuvres pour cet espace, pour l’interroger et pour interroger les regards des visiteurs. »

Selon Amit, il s’agit d’une première en France : « Je ne connais pas une autre occasion où un tel espace de cette taille a été offert à des artistes très talentueux pour créer des œuvres en réalité augmentée à grande échelle. Ils font vivre une expérience globale aux visiteurs. »

Pendant un week-end, le Grand Palais Éphémère, conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et installé sur le Champ-de-Mars, se transforme donc en « Palais augmenté », grâce à une application en réalité augmentée du même nom. Pensez donc à la télécharger et surtout à charger la batterie de votre téléphone avant de vous y rendre et de vous immerger dans la Contre-Plongée de l’artiste d’origine australienne, Lauren Moffatt.

La Contre-Plongée de Lauren Moffatt

« Dans Contre-Plongée, on découvre un champ de fleurs très grandes et on est soi-même à une échelle très petite et regarde tout d’en bas. Avec cette œuvre, je voulais créer une perspective non humaine. Comme la perspective d’un insecte ou d’une plante. Il s’agit de donner aux visiteurs pendant un moment l’impression d’être autre chose qu’un humain. »

L’artiste de 39 ans, spécialisée dans les médias immersifs, travaille entre le digital et le physique, parce qu’il y a aussi beaucoup de peintures ou d’objets qu’elle sculpte elle-même dans ses créations habitées par une vision décentralisée : « Comment créer un regard qui force à regarder les connexions entre les humains et les autres espèces ? Le but est qu’on sorte après cette expérience avec un regard différent. »

Le Genius loci de Theo Triantafyllidis

Au « Palais augmenté », pas de casque en réalité virtuelle sur la tête. Personne n’est assis dans un fauteuil ou coupé du réel de son environnement. Le monde virtuel créé par l’artiste se confond toujours avec notre réalité, et cela en temps réel. Theo Triantafyllidis, né en 1988 à Athènes, et basé aujourd’hui à Los Angeles, se définit comme un « artiste utilisant des technologies ». Avec son Genius Loci, il joue avec l’espace du Grand Palais Éphémère et laisse l’espace inspirer et diriger le processus artistique. Dans son œuvre, une créature volante nous guide dans l’espace et aiguise notre regard :

« Créer cette réalité alternative qui coexiste avec le réel, je trouve cela très poétique. Le petit monstre s’appelle Genius loci, inspiré par une théorie dans le domaine de l’architecture, c’est l’esprit du lieu que j’ai transformé en véritable créature habitant cet espace. C’est un peu comme Quasimodo. Genius loci vit ici, mais personne ne le voit. Grâce à l’œuvre, on le voit. C’est un être très ambigu. On ne comprend pas vraiment si c’est un homme ou une femme, ce qu’il fait ici, s’il est gentil ou dangereux… Il faut apprendre à interagir avec lui. »

Chaque spectateur se déplace à son rythme. Il faut marcher réellement pour explorer l’univers artistique tout en observant les réactions des autres visiteurs et admirant la prouesse architecturale du lieu. « C’est une sorte de chorégraphie pour les visiteurs. Par exemple, je m'interroge sur ce qu'il se passe quand beaucoup de gens bougent en même temps autour de l’œuvre. Comment puis-je chorégraphier leur manière de regarder l’œuvre à travers les smartphones ? Pour cela, la créature Genius Loci bouge beaucoup, pour faire bouger les visiteurs. »

Le ghost de nos traces numériques chez Mélanie Courtinat

Mélanie Courtinat est née en 1993 à Paris. Aujourd’hui « artiste et designer interactive » basée à Paris et Lausanne, elle interroge les empreintes digitales que nous laissons derrière nous à travers sa nouvelle installation interactive multi-utilisateur, rendue possible grâce à la 5G. Dans Des empreintes sur la grève, nos traces numériques se transforment en lignes rouges très énigmatiques à l’écran du smartphone. Elle montre ainsi qu’un passage dans le virtuel n’est pas anodin. En même temps, l’artiste ne veut pas non plus parler que de caméras de surveillance et de traçabilité.

« Il y a d’autres choses dans le virtuel, dans cette idée d’empreintes, qui est intéressante. Notamment la notion de ghost dans les jeux vidéo. Je m’intéresse beaucoup aux mécanismes de jeu. J’aime bien les déconstruire, de raconter des choses tout autour. Là, cette notion de ghost dans les jeux de course, donc l’empreinte laissée par son meilleur temps, c’est quelque chose de très poétique et que j’avais envie de reprendre. »

Courtinat, s’intéresse particulièrement aux frontières entre le réel et le virtuel : « Moi, ça m’intéresse de traiter l’écran du smartphone comme une sorte de portail vers cette expérience que je propose. Cela devient une surface qui fait voyager. »

► « Palais augmenté », le 19 et 20 juin 2021 au Grand Palais Éphémère. Entrée libre sur réservation. Le premier festival dédié à la création artistique en réalité augmentée est coproduit par Fisheye et la RMN-Grand Palais.

