Vidéo

Portrait de Sammy Baloji en un mot, un geste, un silence

Portrait de l'artiste plasticien congolais Sammy Baloji en un mot, un geste, un silence. © Siegfried Forster / RFI

Né en 1978 à Lubumbashi (République démocratique du Congo), l’artiste plasticien Sammy Baloji compte parmi les artistes contemporains les plus importants dans le monde. Dans ses œuvres, il explore et relie les identités et les amnésies collectives, du passé colonial à aujourd’hui. En un mot, un geste et un silence, il nous parle du temps, de l’imaginaire et du rôle de la création.